郵寄投票大增…加州選後17天收到都算！　美選舉日恐變「選舉月」

▲民主黨總統參選人拜登與總統川普。（圖／路透）



文／中央社記者徐薇婷華盛頓25日專電

美國大選在即，人人心中疑問「何時才能知道結果」。疫情下郵寄投票人數激增，投票日當天勝負分曉的情況恐不復見。各種因素攪局下，選舉日可能淪為「選舉週」，甚至「選舉月」。

2016年美國大選約24%、3300萬選民以郵寄方式投票。疫情影響下，美國皮尤研究中心（Pew Research Center）10月初民調發現，今年計劃郵寄投票的選民比例增加至39%，可能達5400萬左右。

郵寄投票增加為何會導致大選結果延宕？原因之一是郵寄選票須經拆封、驗證簽名等程序，處理起來費時，另一因素是部分州的期限規定寬鬆。以美國人口最多的加州為例，選民只要在11月3日大選日以前寄出選票，選票在選後17天內送達，都算有效票。

▲美國郵寄投票。（圖／達志影像／美聯社）



在這情況下，除非多數選民早早寄出選票，或總統川普與民主黨對手拜登（Joe Biden）票數差距顯著，否則大選日當晚恐有多州無法清楚分出勝負。

近期民調發現，多數美國選民對選舉當晚得知「獎落誰家」已不抱期望。新聞網站Politico與民調機構「早晨諮詢」（Morning Consult）9月底民調顯示，僅20%選民認為大選結果會在當晚出來，66%預期之後才揭曉。

至於結果究竟會拖多久，取決於搖擺州的情況。

美國選舉人團（Electoral College）制度特殊設計下，絕大部分的州為長年固定支持某政黨的「鐵票州」，剩下少數幾個選民投票傾向較不固定的「搖擺州」（Swing states），往往是決勝關鍵。

不同媒體專家有不同搖擺州名單，最常上榜的6個為佛羅里達州（29張選舉人票）、賓州（20）、密西根州（16）、北卡羅來納州（15）、亞利桑那州（11）及威斯康辛州（10）。6州選舉人票共計101張，當選門檻為270張。

一般來說，民調差距越小、選舉人票數越多的搖擺州，越可能導致大選結果延宕。但各州郵寄投票截止日規定，可能影響結果揭曉時程。

英國「衛報」（The Guardian） 綜合多家民調結果發現，拜登在6州持續領先，領先幅度為3.1至7.3個百分點。其中差距最小為佛州，其次為北卡（3.2）及亞利桑那（3.3）。

佛州、威州及亞利桑那州規定，大選日當晚前送達的郵寄選票才算有效票；北卡與賓州則允許大選日以前寄出，且選後3天內送達的選票。密西根規定最寬鬆，只要具大選日以前郵戳，選後14天內寄達都算有效。

▲美國許多選民已提早投票。（圖／路透）



由此推斷，若無爭議，大選結果最快可望在幾天內、最遲2至3週內出來。不過，若有搖擺州票數差距過小引發重新驗票要求，或有候選人提出法律訴訟，結果恐怕會拖更久。

以2000年總統大選為例，選舉結果延宕36天。時任副總統高爾（Al Gore）對上共和黨的小布希（George W. Bush），兩人佛州票數太過接近，加上選票效力認定爭議難解，案子一路送到聯邦最高法院。

大法官最後以5比4的票數否決再次驗票要求，小布希僅以537票之差拿下近600萬張選票的佛州，入主白宮，才了結這場世紀爭議。

過去幾個月，川普頻頻指控郵寄投票易引發弊端，也一度暗示若敗選不願移交政權；在此同時，共和黨居多數的參議院計劃趕在選前，確認保守派聯邦上訴法院法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）的大法官提名，以將保守派在最高法院勢力擴大成6比3。

在此背景下，今年大選何時能選出白宮未來4年主人，究竟會否順利落幕，恐將持續困擾選民。

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