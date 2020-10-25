台南人都炸了！花園夜市「初戀系白T妹」燦笑網全暈：可愛到噴鼻血

▲這一笑讓男網友全瘋了。（圖／翻攝自爆怨2公社）



記者黃可昀／綜合報導

逛夜市玩個小遊戲卻慘輸，甚至輸到意猶未盡隔天還要繼續光顧！一名男子日前到台南花園夜市逛街，路過一攤在玩骰子遊戲的攤販，目光瞬間被女店員吸住，尤其是當對方一露出清純笑容，就害他頭暈目眩都無法好好玩骰子，就算輸得一蹋糊塗仍心甘情願。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」表示，「昨晚在這輸了很多，我決定晚上再去一次，到時候要壓大還是小？」照片中的女店員穿著白色T恤配牛仔短褲，綁著半馬尾露出側臉線條，笑起來眼睛彎成一條線，隔著螢幕都能被她散發的親和力感染，也難怪原PO願意每天輸錢也要去光顧，只為了一睹女店員風采。

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▲台南花園夜市。（資料圖／台南市觀旅局提供）



貼文曝光幾小時就吸引近3000人朝聖，網友紛紛回應，「壓上你的存款簿、金融卡、信用卡、房契」、「我只想知道這攤在哪裡」、「給他開個6，讓他贏莊家100塊」、「壓什麼都好，但覺得您要量下血壓，可愛到噴鼻血了」、「壓她往後的人生」。

原PO向《ETtoday新聞雲》透露，他是週六晚上到台南花園夜市遇到這名正妹店員，要注意的是，花園夜市並非每天晚上都有營業，僅周四、六、日有開，這位初戀系女神並非每天都會出現，想朝聖的網友得碰碰運氣。

