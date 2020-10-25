上圍太兇！遊戲直播主「日本留學遇星探」　驚爆：差點被抓去拍A片

▲Hanuru不僅外型亮眼，身材也十分火辣。（圖／翻攝自IG／＠sekaowa_sky）

圖文／CTWANT

26歲的南韓女網紅Hanuru（本名鄭荷娜，정하늘，音譯）長相清純，卻擁有飽滿上圍，堪稱是天使與魔鬼的完美綜合體，而她平時除了兼職外拍工作，也靠著當遊戲直播主打開知名度，在網路上小有名氣。Hanuru近日在直播中透露，自己時常被網友說長得像日本AV女優深田詠美，其實她之前到日本留學時，差點就被帶去試鏡AV。

Hanuru近日在YouTube頻道上傳影片，分享自己在日本留學時的趣事，某次她趁著寒假期間到大阪的道頓堀旅遊，走在路上突然被星探叫住，詢問她是否有興趣參加試鏡；Hanuru當下有些錯愕，隨即告知「我是韓國人」，不料對方絲毫不介意，還說「韓國人的話更好」，並大讚「妳剛好是我們正在找的人」。

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Hanuru透露，該名星探開始使出三寸不爛之舌，聲稱她未來有機會成為偶像、模特兒等，接著突然詢問有關三圍、罩杯等露骨問題，自己立即察覺不對勁，趕緊離開現場，直到後來透過對方留下的名片搜尋，才知道他其實是A片公司的星探。

雖然差點被騙去拍AV，但Hanuru直言自己並不介意，因為「日本的AV女優都很漂亮」，所以她完全不在意網友調侃自己長得像AV天后深田詠美，反而當作是一種讚美；Hanuru也笑說，真正讓她不開心的，是該名星探只要看到漂亮女生，就會說「妳是我們在找的人」，代表其實誰都可以，自己並不特別。

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