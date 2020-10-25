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1號已用10分27秒！廁所內裝「計時器」　快手：計算新增所需數量

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▲快手公司廁所內裝計時器。（圖／翻攝自微博）

▲快手公司廁所內裝計時器。（圖／翻攝自微博）

實習記者周依儒／綜合報導

大陸網友日前爆料網路公司「快手」，在公司廁所內安裝計時器，來計算、控制員工廁所的時間。不過快手公司的微博「快手小客服」日前卻在微博回應指出，因為公司內的廁所數量有限，又無法直接一次增加大量的廁所隔間，因此透過計時器來測試每間廁所的使用次數和時間，來判斷要增加多少廁所隔間。

▲快手公司廁所內裝計時器。（圖／翻攝自微博）

▲▼網友爆料圖。（圖／翻攝自微博）

▲快手公司廁所內裝計時器。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，從網友爆料的圖片中可以看到，快手公司似乎還使用了某系統來監看計時器，方便可以看到每個廁所的使用狀況，像是7樓的1號廁所已經使用了10分27秒、3號廁所則用了3分13秒；另一張圖則直接拍下了廁所內安裝的計時器。眼尖的網友指出，圖內的LOGO和標語「點滴之行、政暖你心」，都和快手公司行政部一致，因此懷疑就是快手公司在每間廁所裝上了計時器。

▲快手公司回覆。（圖／翻攝自微博）

▲快手公司回覆。（圖／翻攝自微博）

對此，快手公司也在本月23日傍晚在微博「快手小客服」中表示，他們的確在廁所內安裝了計時器，因為園內廁所數量有限，員工上廁所的排隊現象嚴重，但受到大樓體結構的限制，在樓內增加廁所數量的施工難度大，所以才會在廁所內安裝計時器，來測試每天衛生間的使用次數和時間，便於判斷需要增加的移動廁所數量；同時他們也澄清，網友爆料圖中的計時系統並非快手公司。

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