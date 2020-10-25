開一分鐘8.5元　「共享特斯拉」上海街頭出沒

▲大陸有共享汽車平台將特斯拉做為主打商品。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

大陸共享汽車平台興盛，近日更將商機打到特斯拉身上。據《中國經營報》，上海已有平台在高級地段會所，推出Model 3、Model S、Model X三種車型的時租、日租服務，換算每分鐘均價2人元民幣（約合新台幣8.5元），有網友結合近日PUA（勾引社群）時勢梗直呼，「網紅們這個巨划算，快來，抓緊時間拍照。」

不過，特斯拉中國內部人士也對此回應稱，該平台業務與特斯拉母公司沒有關係，目前特斯拉官方並未在中國大陸經營此類業務。

據了解，該「共享特斯拉」平台經營點位於上海黃浦區一處高端會所，通過租車APP就可以隨時預約，不限時間、地點，由專員送車上門，包含斯拉Model 3、Model S、Model X三種車型，時租均價為每分鐘2元人民幣，日租每日1200元人民幣（約合新台幣5130元）。

▲特斯拉是美國電動車品牌。（圖／路透）

報導描述，在該會所大廳內，特斯拉車身並無貼上共享平台標誌，都是「滬E」的上海連號藍色牌照，旁邊貼著「共享汽車智能出行」海報，打著「我要雲車·特斯拉共享」宣傳字樣。

該平台專員表示，共享特斯拉業務只在上海該處酒店設一個定點，全市共約有200輛特斯拉汽車在運營，「只要提供身份證進入公安系統，不用進行人臉識別的，操作十分方便。」

據了解，特斯拉公司已於7月在美國，展開了租車業務，每月租金499美元起，但特斯拉中國官方人員表示，該業務並沒有在中國進行，「公司不接受任何團購，也不參與國內任何共享業務，沒有開放共享租賃業務，部分租車公司和特斯拉公司談大批量購車訂單，之後做分時租賃業務，其實與特斯拉公司沒有任何關係。」

但《中國經營報》調查也發現，該特斯拉共享平台所屬的我要雲車網（上海）汽車服務有限公司，成立特斯拉車主俱樂部後，聲稱「投資一台車每月收入1萬元，三年淨利潤36萬元（人民幣）」，但公開內容顯示，該公司的網約車許可證、汽車租賃許可證和二類車維修證等營業證照還在申請中。

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