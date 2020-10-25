美第一夫人梅蘭妮亞持續咳嗽！　大選當日才會現身投票

▲川普與妻子梅蘭妮亞在安德魯空軍基地登上空軍一號，前往納什維爾出席最後一場總統辯論會。（圖／路透）

實習記者湯子暘／編譯

美國第一夫人梅蘭妮亞發言人格里舍姆（Stephanie Grisham）證實，梅蘭妮亞目前仍留在白宮靜養，會等到選舉日當天才投票，確保身體狀況一切良好。總統川普24日已在戶籍地佛州投下選票，並笑稱已把選票投給自己。

根據《CNN》報導，梅蘭妮亞她的曝光度在競選活動中一直不高，似乎有意避免露面，自從與川普一同染疫後，恢復速度不如丈夫，近期仍有咳嗽症狀出現，身體狀況尚未完全恢復。令人關注的是，她上一次在競選活動中露面，已經是2019年在佛州發表演說的場合。

一位白宮工作人員表示，距離大選不到2周，也沒有安排任何重要的活動需要她出現，她的缺席不是總統所擔心的事，「當她想要的時候，就會做自己想要做的事情。」

▲川普前往納什維爾（Nashville）參加最後一場總統辯論會，下機後與熱情的支持者揮手致意。（圖／路透）



只不過，有2名競選辦公室的人員透露，梅蘭妮亞在競選、募款活動的不積極很令他們沮喪，依照過去經驗，由第一夫人來與選民交流是非常有效的助選方式。辦公室人員表示，「當然不是說，川普的競選活動一定要梅蘭妮亞露面。但是她被需要、被期待這麼做，只是她沒有做而已。」

白宮記者兼作家的布勞（Kate Andersen Brower）指出，梅蘭妮亞仍有機會利用自己的形象與能力，「我認為，她現在出面做出影響力，仍然不會太晚，也許能激勵那些不如以往死忠於川普的選民。」

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