網紅放火夜奔F奶女郎香閨...當場抓包　男友不爽：被叫「綠帽男」

▲網紅夜闖女郎香閨，男友當場抓包出面反駁「是他自己開價」，而且沒有動手打人。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者黃宥寧、邱中岳／台北報導

知名網紅與JKF女郎共處一室，遭女郎男友發現，網紅提出用錢解決，雙方約定以25萬元和解，但事後網紅放火又到派出所提告，男友也在23日下午5時許前往警局說明，男友事後透露，此事一出還被朋友噹「綠帽男」。

知名網紅放火，在9月中旬與JKF女郎青青夜奔香閨，被25歲的陳姓男友當場發現，事後放火到警局提出妨害自由、恐嚇取財告訴，陳男也在23日下午5時許，到警局說明。

據悉，陳姓男友到案後向警方供稱，當初是放火開價50萬，要陳姓男友放過他一馬不要揍他，但放火自己開價50萬，致電朋友要送錢過來，最後放火友人透過電話與陳談妥25萬。

▲網紅夜闖女郎香閨被陳姓男友當場抓包，事後男友的朋友獲悉，還噹陳姓男友是「綠帽男」。（圖／記者黃宥寧攝）



陳姓男友表示，當時盛怒之下只想要給放火一個教訓，還要求裸體的放火拍下自白影片，但卻沒有對放火動手毆打，最後要求放火簽下的本票，在放火友人送錢來之後也歸還。

陳姓男子透露，每個月花費將近3萬元，在光復南路承租一間套房給青青住，當天就把青青從租屋處趕走，且陳萬萬沒想到最後自己被戴綠帽，連身邊的朋友都戲稱陳為「綠帽男」。

經過3小時的偵訊後，陳姓男子在律師的陪同下離開，並請友人協助開著自己的瑪莎拉蒂跑車到警局將陳男帶走。

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