摩鐵性侵女？議員詹江村被威脅「今晚22:10槍決」　警已掌握29歲男

▲詹江村赴警局報案。（圖／記者沈繼昌翻攝）



中央社記者葉臻桃園24日電

一名女子日前向媒體指控，中國國民黨桃園市議員詹江村將她帶到汽車旅館性侵；詹江村今天在臉書發文表示收到死亡威脅，對方揚言今晚要槍殺他，桃園警方表示已經掌握身分追查。

詹江村今天在臉書（Facebook）發表不自殺聲明，因為被網友死亡威脅，對方私訊表示已掌握他的屁股胎記照片，若詹江村承認性侵女粉絲，就不威脅要殺他，或是他也可以選擇以新台幣100萬元購回5張胎記照，否則改造槍枝已經寄到桃園，今晚10時10分將到他家中執行槍決。

桃園市政府警察局桃園分局表示，經清查該網友身分，確認為29歲郭姓男子，郭男去年8月就曾因不滿詹江村對網紅「館長」陳之漢的發言，恐嚇要對詹江村不利，郭男當時被桃園分局查獲並移送，但因未到庭而遭法院通緝中。

警方表示，目前尚未接獲詹江村報案，但已通過電話聯絡到他，現已成立專案小組，將積極查緝郭男到案以釐清案情，同時加強對詹江村服務處巡邏以維護安全。

詹江村表示，對方日前也私訊指出他的發言歧視素食者，要對他絞刑，還要把他的屍體做成標本等，如今又收到死亡威脅，詹江村強調私訊內容絕非自導自演，他害怕到今天一整天都不敢出門。