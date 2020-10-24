摩鐵性侵女？議員詹江村被威脅「今晚22:10槍決」　警已掌握29歲男

▲詹江村赴警局報案。（圖／記者沈繼昌翻攝）
中央社記者葉臻桃園24日電
一名女子日前向媒體指控，中國國民黨桃園市議員詹江村將她帶到汽車旅館性侵；詹江村今天在臉書發文表示收到死亡威脅，對方揚言今晚要槍殺他，桃園警方表示已經掌握身分追查。
詹江村今天在臉書（Facebook）發表不自殺聲明，因為被網友死亡威脅，對方私訊表示已掌握他的屁股胎記照片，若詹江村承認性侵女粉絲，就不威脅要殺他，或是他也可以選擇以新台幣100萬元購回5張胎記照，否則改造槍枝已經寄到桃園，今晚10時10分將到他家中執行槍決。
桃園市政府警察局桃園分局表示，經清查該網友身分，確認為29歲郭姓男子，郭男去年8月就曾因不滿詹江村對網紅「館長」陳之漢的發言，恐嚇要對詹江村不利，郭男當時被桃園分局查獲並移送，但因未到庭而遭法院通緝中。
警方表示，目前尚未接獲詹江村報案，但已通過電話聯絡到他，現已成立專案小組，將積極查緝郭男到案以釐清案情，同時加強對詹江村服務處巡邏以維護安全。
詹江村表示，對方日前也私訊指出他的發言歧視素食者，要對他絞刑，還要把他的屍體做成標本等，如今又收到死亡威脅，詹江村強調私訊內容絕非自導自演，他害怕到今天一整天都不敢出門。
去年這個人幫館長出氣，就已經對這個人提告了！但是只要關於我告館長有關的部份，不管我的律師怎麼催促，法院就是不開庭。這是昨天晚上再次恐嚇我內容，館呆們自己看吧！不要再扯什麼自導自演，我不是王浩宇！ 館呆如果不會看圖，我可以教你們，注意一下內容有時間軸。 https://www.facebook.com/revo4our由詹江村專頁發佈於 2020年10月23日 星期五