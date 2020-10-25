改裝排氣管噪音擾民　內湖警+環保局深夜攔查改裝車

▲內湖警方在轄區聯外道路周遭與環保局、監理站人員共同攔查發出噪音的改裝車主稽查。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

近來台北市不少居民反映改裝車夜間呼嘯而過，車行製造巨大噪音聲浪讓人無法順利入睡，北市內湖警方為維護轄區居住安寧，23日夜間與北市環保局稽查大隊、監理所人員共同執行「靜城專案」，在內湖區環山路、康寧路、南京東路、康湖路及大湖山莊街等路段針對疑似改裝車體、排氣管及產生噪音車輛定點攔查檢測，希望消弭非法改裝歪風。

▲內湖警方在轄區聯外道路周遭與環保局、監理站人員共同攔查發出噪音的改裝車主稽查。（圖／記者張君豪翻攝）

內湖警方指出：民眾勿任意改裝車輛、拆除消音器或改裝排氣管超速行駛。改裝排氣管產生噪音部分除可能涉及「噪音管制法」，可處車主或駕駛人新臺幣1,800元以上3,600元以下罰鍰；超速、嚴重超速競駛則分別依「道路交通管理處罰條例」第40、43條，處新臺幣1,200元以上2,400以下及6,000元以上到24,000元以下罰鍰。希望用路人深夜行車，能遵守噪音管制及交通安全規範，留給居民安寧、安全的住居環境。



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