又見假檢警詐騙！北市婦奔銀行領144萬　行員報警攔阻

▲內湖分局大湖派出所警員成功攔阻婦人遭詐騙提款。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市內湖警分局大湖派出所20日接獲台北富邦銀行通報，有名婦人接到「檢警」電話，要求婦人交出百萬現金提供「檢警辦案監管」，婦人疑似受騙上當，居然真的跑到富邦銀行要求領光帳戶的資金交給辦案人員，行員聽到上述資訊後認定婦人遇到詐騙集團，致電警方求助，順利攔阻婦人提領144萬現金。

大湖派出所日前接獲台北富邦銀行通報，詐騙集團假冒檢警身分以偵辦刑案之名義，要求婦人面交百萬現金，甚至聲稱法院將監管其名下帳戶等語使婦人臨櫃領錢，希望配合檢警辦案。

▲內湖分局大湖派出所警員胡雅婷（右）、謝承樺成功攔阻婦人遭詐騙提款。（圖／記者張君豪翻攝）

當時大湖派出所警員胡雅婷、謝承樺趕到到場，耐心解釋並向婦人說明此類「假檢警詐騙」老梗套路，婦人這才警覺自身遭遇與警方說明的詐騙案例一模一樣，最終成功攔阻詐騙款項，保住戶頭裡的144萬元。內湖警分局長王寶章也特地前往富邦銀行頒發感謝狀給熱心行員，致謝銀行員成功幫民眾保護身家財產。

警方也藉此案例呼籲民眾，檢警法院不會以任何名義要求提、匯款或交付存摺、提款卡，若民眾接獲來電提及「涉及刑案」、「司法調查」、「偵查不公開」、「監管帳戶」等關鍵字就一定是詐騙，民眾若有疑問可報警求助，或撥打165反詐騙專線諮詢。

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