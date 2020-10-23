今明2天空品差！中南部下午橘色警戒　環保局：外出要戴口罩

▲彰化今明2天空品差環保局提醒外出務必戴口罩。（示意圖／翻攝自環保署）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣環保局指出，今(23)凌晨起東北風將挾帶境外汙染物移入影響台灣，西半部及離島地區汙染物濃度易偏高，午後影響台灣中南部地區，多為橘色提醒等級，同時提醒民眾應預先注意防範減少外出，必要外出請做好自身健康防護。本次汙染估計影響至明天，空氣品質將逐漸改善。

根據環保署空氣品質監測、模式模擬及中央氣象局預報資料，預測今天凌晨起受東北風及颱風外圍環流影響，東北風將挾帶境外霾及沙塵南下，午後影響台灣中南部地區，空氣品質多為橘色提醒等級，影響程度視上游汙染物累積及降雨而有所變化，沿海地區因風速較強，可能出現揚塵現象。本次汙染估計影響至明天，中部以北擴散條件較佳，空氣品質將逐漸緩和。

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環保局為因應境外汙染可能影響空品狀況，已預先準備空品不良應變工作，通報轄內前20大公私場所執行自主檢核防制設備、營建工地加強物料覆蓋及灑水等防制措施並配合即時啟動應變作業，也將至高露燃區域加強轄內露天燃燒稽巡查作業，以降低空品惡化的影響。

環保局提醒民眾民預先注意防範，外出時做好自身健康防護，如需外出，建議搭乘大眾運輸工具並配戴口罩，以維護個人健康，如有發現工廠排放黑煙、露天燃燒、車輛排放大量黑、白煙等情形，請協助通報環保局進行處置。（公害陳情專線：0800-066666）。

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