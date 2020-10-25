付800元換特殊服務...小姐才剛蹲下來摸！他秒推開喊停　結局反轉

▲阿義被依法判4月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／桃園報導

一名男子「阿義」（化名）容留按摩小姐「花花」（化名）在養生館內，為不特定男客以撫摸生殖器到射精之方式，進行半套性交易，自己則從中收取傭金。對此，桃園地院審理後，依法判他4月徒刑，得易科罰金。

判決指出，阿義在桃園經營某間養生館，但他卻基於意圖使成年女子，與他人為猥褻行為而媒介容留以營利之犯意，讓花花在店內為不特定男客「打手槍」，而其半套服務費用則為1小時新台幣2000元，其中400元則歸阿義所有，其餘則由花花所得。

養生館詭異的營業方式，引起警方懷疑，遂喬裝成男客到該處假意消費，而阿義見狀後不疑有他，立即上前接待，並熱情地介紹，按摩費用是1200元，而其中800元的特別服務費是給小姐的。等待警方交付2000元後，阿義隨即將其帶到2樓包廂內，並打電話給花花，要她前來服侍客人。

在員警假意詢問是否有特別服務後，花花則立即表明有，在用手做出打手槍的手勢之後，便脫下員警的內褲，並開始撫摸其生殖器，而警方則在花花開始動作後，就立即表明身分，將其查獲。

對此，阿義辯稱，並不知道花花在店內從事性服務，同時也辯稱，2千元是多退少補，但法官勘驗證據後，不採信其說詞，認為阿義的行徑已經破壞社會善良風俗，且犯案後還飾詞否認，所為實屬不該，因此依犯圖利容留猥褻罪，判處他有期徒刑4月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。