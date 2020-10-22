強壓女同學…男大生狂吻猛搓！她嚇到崩潰　靠朋友一通電話逃狼爪

▲阿義對小雨伸出狼爪。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫pxhere）

記者林昱萱／高雄報導

一名男大生「阿義」（化名）對同班同學「小雨」（化名）有好感，但在被對方拒絕之後，他竟然於日後強行用身材壓制小雨，強制猥褻對方得逞，所幸當時小雨的另外兩名朋友恰巧打了一通電話，才讓阿義無法再繼續展開獸行。對此，台中地院審理後，依法判他7月徒刑。

判決指出，阿義與小雨是同班同學，而他因為對其有好感，因此曾向小雨表白，希望能與對方能與他成為男女朋友，但卻遭到對方拒絕。阿義被拒絕後，又於某日與兩名朋友共同到小雨家中飲酒，但事實上阿義當時也並未事先告知小雨自己也會前往。

小雨見阿義不請自來，仍是開門讓對方進來，而過程中另外2名朋友外出購買酒，獨留兩人在屋內，怎料阿義卻認為有機可乘，在未經小雨同意的情況下，就用體型、身材優勢強行擁抱對方、親吻她的頸部、嘴巴，並不斷用手觸碰對方的胸部、腰部、臀部。

對此，法官認為，阿義為了滿足自身慾念，違反小雨意願，就強行猥褻對方，已經侵害小雨的身體自主權，並造成對方身心傷害，且犯案後起初都否認犯行，也未與對方達成和解，在審酌其財力、經濟、家庭狀況後，依犯強制猥褻罪，判他有期徒刑7個月。