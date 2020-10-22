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女大生身體不適看病！狼醫拉她進診間鎖門…上下瘋狂蹂躪

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▲▼校醫看病起色心。（圖／翻攝自湖北經視）

▲校醫看病起色心。（圖／翻攝自湖北經視）

記者鄭思楠／綜合報導

學生在校醫院看病是一件很尋常的事情，然而，21歲的女大生小瞳（化名）卻透露，她在校醫院看病的過程中遭人猥褻。小瞳是武漢科技大學黃家湖校區碩士一年級的學生，今年7月14日，她因為身體不適，到校醫院外科就診，7月20號，突然再接到校醫院一名李姓醫生的訊息，要求她來醫院複查，這就是噩夢的開始。

據《湖北經視》報導，小瞳回憶，當天晚上李醫生先表示，將帶她去檢查室檢查，結果剛進去，就把門給鎖上，然後對她上下蹂躪；最後她趁其接電話之際，掙脫逃走。

驚魂未定的小瞳當時逃回了學校，並立即報警求助。警方隨後將李姓醫生帶走調查，經過近2個月的調查和取證。前不久結果終於出來了，對方因強制猥褻罪，被判入獄1年。

小瞳表示，這段噩夢般的經歷對她刺激很大，一直困擾著她的學習和生活，「自己經常情緒低落，鬱鬱寡歡，有時還會做噩夢。」但案發到現在，校方和校醫院的態度也令人失望。

▲▼校醫看病起色心。（圖／翻攝自湖北經視）

▲受害女大生接受採訪。（圖／翻攝自湖北經視）

據悉，事發後，小瞳一直向家人隱瞞了此事，直到家人發現女兒情緒異常後，才詢問得知實情。父親認為，校醫院對此有不可推卸的責任，在管理上存在很大漏洞，但對方至今沒有任何一人對此事向其女兒及家屬道歉。

事情過去了3個月，但小瞳和家屬卻沒有得到一個說法，於是他們向校醫院提交書面申請，要求校醫院向受害學生道歉並賠償精神撫慰金。

武漢科技大學宣傳部工作人員最新回應，將向上級領導反映此事，爭取妥善解決。目前，學校表示將在15天內給予小瞳和家屬答覆。

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