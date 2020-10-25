無人機空拍水漾森林覆育成功　洪期下游安全無虞

▲2020年水漾森林周邊環境空拍，原崩塌裸露面已覆育 。（圖／林務局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為配合行政院「向山致敬」開放山林政策，並評估水漾森林堰塞湖潛在風險，林務局嘉義林區管理處於9月啟動水漾森林災害評估與現況追蹤，利用無人飛行載具進行地面調查與水文、土砂分析等工作。調查結果指出，即使發生50年重現期洪峰，下游豐山村仍可安全無虞，喜好登山健行的遊客亦可放心前往，感受水天一色、白木參天的壯麗光景。

嘉義林管處指出，水漾森林位於嘉義縣阿里山鄉石鼓盤溪上游，其成因為88年的921大地震，誘發左岸約30公頃範圍的邊坡崩塌，造成大量土石堵塞河道，形成長約400公尺，面積約6.5公頃之堰塞湖。湖中杉木高聳連天呈現夢幻倒影奇景，而有「水漾森林」之美稱，為熱門的「溪阿縱走路線」重要駐紮景點。

▲崩塌堆積區因地勢較高，水流由地形鞍部處溢流 。（圖／林務局提供）

為免堰塞湖潰堤造成下游災害，嘉義林管處自88年堰塞湖形成後，即派員多次進行現勘與空勘，確認崩塌土體的構造穩固，溢流口流經鞍部，對於下游豐山村安全無任何緊急或潛在性的危險存在，相關監測作業持續辦理至今。

本年度林管處特別委託成功大學團隊協助，利用無人載具進行空拍與地形比對。根據報告分析，水漾森林湖體水量，於枯水期與豐水期間介於12～20萬噸，豐水期湖面略為抬升，兩岸灘地因溢淹而略減，但水量仍可正常宣洩，崩塌堆積的天然堰塞壩也因多年未受侵蝕而穩定。

經數據模擬，即便50年一遇的大洪水，或極端異常氣候的大量降雨發生，溢流口最大流量僅增幅4.6%，潰壩分析亦證明不會對下游6公里外的豐山村造成任何安全上的威脅。嘉義處未來將持續透過衛星影像監控，掌握現地環境變遷情形，第一時間公佈資訊讓民眾了解。

▲新河岸兩道為堅硬岩壁，20年來未有侵蝕情形 。（圖／林務局提供）

嘉義處歡迎喜愛山林的遊客，造訪水漾森林挑戰自我、洗滌身心，而為確保登山民眾安全，提醒山友及遊客們事前應進行充分的規劃與準備，選擇合理安全的路線，留意沿線安全標語，隨時關注山區降雨與水漾森林湖面的水位高度，保持在低風險地帶宿營；並呼籲入山者遵守無痕山林準則，減低對森林的衝擊，「向山致敬」共同維護優美乾淨的台灣山林。