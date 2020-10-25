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全臺唯一高山鐵道楓紅　阿里山賞楓搭林鐵百年蒸汽火車

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▲▼ 全臺唯一高山鐵道楓紅 林鐵《SL-31蒸汽火車.楓華再現》主題列車 。（圖／記者翁伊森攝）

▲對高岳木棧道 。（圖／黃源明提供）

記者翁伊森／嘉義報導

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處(林鐵及文資處)應阿里山一年一度楓紅盛事，十二月推出《SL-31蒸汽火車.楓華再現》主題列車，特邀「漫步在雲端的阿里山」版主及攝影達人黃源明老師，帶領遊客走訪阿里山森林遊樂區內各賞楓秘境，分享拍攝自然景物的技巧。

▲▼ 全臺唯一高山鐵道楓紅 林鐵《SL-31蒸汽火車.楓華再現》主題列車 。（圖／記者翁伊森攝）

▲楓華再現海報。（圖／黃源明提供 ）

活動全程有導覽員專業解說，搭乘百年國寶SL-31蒸汽火車，在高雅清香的仿日本皇室貴賓車打造的檜木車廂中，聆聽林鐵風華過往、欣賞全臺唯一高山鐵道楓紅。

▲▼ 全臺唯一高山鐵道楓紅 林鐵《SL-31蒸汽火車.楓華再現》主題列車 。（圖／記者翁伊森攝）

《SL-31蒸汽火車.楓華再現》主題列車限定12月7、8、14、15日行駛(阿里山森林遊樂區)，費用2,880元/人(含林鐵車資、達人領路與導覽費、高山品茗、餐費及限定紀念品)，每梯次限額60人。

▲▼ 全臺唯一高山鐵道楓紅 林鐵《SL-31蒸汽火車.楓華再現》主題列車 。（圖／記者翁伊森攝）

時序入秋後，阿里山地區的青楓、紅榨槭陸續更換新裝，每年十二月至元旦期間是阿里山森林遊樂區內賞楓最佳時機，林鐵限定《SL-31蒸汽火車.楓華再現》主題列車活動，安排遊客搭乘百年蒸汽火車前往有臺灣最美的紅葉鐵道之稱的祝山線，弧形月台的對高岳車站，木棧道兩側的台灣紅榨楓，在百年蒸汽火車的相襯下，質樸低調卻相當搶眼，也是攝影迷絕無僅有的畫面。

▲▼ 全臺唯一高山鐵道楓紅 林鐵《SL-31蒸汽火車.楓華再現》主題列車 。（圖／記者翁伊森攝）

▲祝山線1K-林鐵及文資處 。（圖／黃源明提供 ）

小笠原山，透紅的台灣紅榨槭與玉山假沙梨，襯著遠景白色山嵐，360度環繞山景，壯麗景緻美不勝收，而阿里山植物園撒落的楓葉，宛如絕美的紅色地毯令人神往，三兩好友或坐木椅、或坐綠草地，靜聽高山自然原音，品一壺高山茶的氛香，靜享閒適的午后時光；沼平公園遍佈各類高山植物，景觀生態豐富，達人領路至私房景點，不但可眺望塔山群峰，還能俯瞰層層台灣紅榨楓燦爛的景致，相當值得旅人駐足探訪。

SL-31是美國LIMA公司於1915年製造之28噸SHAY型蒸汽火車，設計有獨特直立式汽缸、傘型齒輪，以縮短車身、提高傳輸動力並可於曲線段靈活轉向，克服山區曲線、隧道及陡坡等崎嶇地形，是早期阿里山伐木運輸木材使用；2005年整修後復駛，僅在季節性或特殊性主題列車現身。國寶級蒸汽火車線條優美，黑色車身如紳士氣度，移行時的冉冉白煙，喚起中壯年的懷舊情懷，更讓青少輩為之瘋狂，蒸汽火車百年風華體驗，一輩子一定要搭過一次。

林鐵及文資處黃妙修處長表示，《SL-31蒸汽火車.楓華再現》主題列車活動以阿里山賞楓季為主軸，結合林鐵限定百年蒸汽火車的高山鐵道體驗，是全臺獨一的絕美紅色饗宴。為提升主題列車遊程舒適度與品質，每梯次僅開放60位VIP幸運兒搭乘，讓遊客享有自在的旅遊空間，並在阿里山達人黃源明老師領路中，深入感受阿里山魅力所在，捕捉真正感動的畫面。

遊程及報名資訊詳林鐵及文資處官網與FB

《SL-31蒸汽火車 楓華再現》主題列車一律採網路預約購票(各車站窗口現場不發售本遊程)，11月23日上午10點開放訂票。遊程細節及訂取票規則詳林鐵及文資處官網 (https://afrch.forest.gov.tw/0000356)、 FB粉絲團(https://www.facebook.com/AlishanForestRailway.Taiwan)或可洽(05)2779843#362李小姐。

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關鍵字：

高山鐵道楓紅 林鐵SL-31蒸汽火車

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