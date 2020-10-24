流感疫苗不良反應通報已51起！12起嚴重出現心肌炎、蜂窩性組織炎

▲中央流行疫情指揮中心記者會，發言人莊人祥。（圖／記者宋良義攝）

記者洪巧藍／台北報導

韓國發生流感疫苗接種後死亡個案通報已經超過30起，其中有部份使用法國賽諾菲藥廠疫苗，台灣也有採購，引發國人關注。疾管署副署長莊人祥今（24）日說明，國內公費流感疫苗開打以來通報不良反應共51起，其中有12起屬於嚴重個案，出現心肌炎、蜂窩性組織炎等症狀，而使用賽諾菲疫苗共12件，其中1件屬嚴重，「台灣流感疫苗安全目前為止沒有異常訊號發生」。

韓國流感疫苗接種後死亡通報個案使用疫苗包含多家韓國廠疫苗以及法國賽諾菲藥廠疫苗，衛福部長陳時中昨日說明時已經強調，南韓進口的批號跟台灣不同，賽諾菲公司去查詢其他世界各地也沒有類似情況，會持續關心。莊人祥昨也說明，目前看起來死亡個案並沒有特別集中在某一款疫苗，死亡與流感疫苗是否有關連，需待韓國官方報告出爐。

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莊人祥今日表示，統計至23日為止，全台流感疫苗接種量已達400萬劑，共出現51例接種疫苗後出現的不良反應。進一步分析其中有12例屬於嚴重狀態，出現心肌炎、呼吸困難、蜂窩性組織炎、休克等情況；另39例屬於非嚴重不良反應，包含頭暈、頭痛、紅腫、發燒等。不良反應個案中屬於使用賽諾菲疫苗有12例，其中1例嚴重，發生心肌炎，另11例非嚴重。