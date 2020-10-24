疫苗不夠打小六生抽「生死籤」接種　教育局：已自費購買1萬餘支

▲今年公費疫苗短缺，台北市教育局準備21萬支疫苗。（圖／記者林悅翻攝）

記者崔至雲／台北報導

今年公費疫苗短缺，讓各地都傳出疫苗出現不足等問題，北市更傳出教育局通知各級學校，如果有不夠打的情況，優先為身心障礙學生施打、再由低年級開始施打到高年級，被家長質疑是在抽「生死籤」。對此，北市教育局表示，目前教育局已自費購買11720支疫苗供學生使用，絕對讓所有學生都打得到。

台北市國小至高中約有24萬學生，教育局今年備有21萬劑疫苗，但因需求量大，就連挪用教師預留的1萬劑疫苗也不夠打，為因應疫苗不足狀況，教育局日前發公文告知學校，疫苗優先供應身心障礙學生及1至5年級學童施打。因此有家長認為「非常荒謬，感覺是在抽生死籤」。

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北市教育局體育及衛生保健科科長黃一正說明，之前教育局有請每間學校提供預估量，大部分的學校是參考去年數量，而真正要施打時會再要求學生提供家長同意書，而今年需求量增加，收到的同意書超過預期量。

黃一正表示，19日有接到6間學校表示疫苗不足，而教育局已馬上自費購買11720分發給各學校，同時也馬上詢問各校疫苗需求量，有發現有些學校足夠，有些學校不足，平均分配下來目前是足夠的，而衛生局也有在協助總量管控。

對於引發爭議的公文，黃一正表示，當初在啟動機制的時候，各種狀況都在推演，因此才表示身心障礙優先，因應如數量不足時的做法。當時除了永安國小外，有5間有這樣的狀況，但目前已沒有這樣的疑慮，「保證每位學生都可以打到疫苗」。

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