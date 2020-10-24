旅遊泡泡是帛琉主動提議！指揮中心證實計畫喊卡：他們考慮較多

▲中央流行疫情指揮中心記者會，發言人莊人祥。（圖／記者宋良義攝）

記者洪巧藍／台北報導

台帛旅遊泡泡確定暫緩！中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（24）日說明，針對「台灣-帛琉安全旅行圈」一案，我方已經完成出規劃，不過帛琉高層為確保國內醫療及防疫量能，尚未作好放寬邊境檢疫措施準備。其實最初提出要建立旅遊泡泡模式是由帛琉提出，但是在醫療檢驗量能上「他們考慮較多」，也做了這項決定，我方尊重。

中央流行疫情指揮中心今(24)日下午召開臨時記者會說明新增境外移入病例，同時也針對「台灣-帛琉安全旅行圈」一案進行說明，莊人祥表示，指揮中心會同國內相關部會經過三次會議討論，已達成初步規劃，然帛琉高層為確保國內醫療及防疫量能，尚未作好放寬邊境檢疫措施準備，加以北半球進入冬季，尚須觀察評估，再行決定是否可放寬檢疫措施。

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莊人祥說明，醫療量能為較大考量，帛琉人口僅2萬，加上僅有1家醫院，院內設置80床只有5張隔離病床，加上檢疫、採檢量能等考量較多，經過這些評估後做出決定。

莊人祥表示，我國尊重友邦防疫措施相關考量，將持續關注國際疫情變化，並持續與帛琉就安全旅行圈進行協商溝通；我方也將於通盤考量雙方防疫需求的前提下，草擬完整防疫方案，並提供帛方討論，待帛方內部形成共識前，我方仍對本案保持開放態度。

另外界有傳出建議可與越南、泰國討論旅遊泡泡，莊人祥說，台灣目前僅和帛琉討論，其他國家還需要研議。



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