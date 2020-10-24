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民進黨台南市黨部開直播　「台南人來秀」大玩時事梗

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▲民進黨台南市黨部執行長蔡麗青，與行政院雲嘉南辦公室副執行長王開玹，也開起直播節目「台南人來秀」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲民進黨台南市黨部執行長蔡麗青，與行政院雲嘉南辦公室副執行長王開玹，也開起直播節目「台南人來秀」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

自媒體時代來臨，政治圈也跟風，許多民意代表紛紛自製影片、直播當起網紅，民進黨台南市黨部執行長蔡麗青，與行政院雲嘉南辦公室副執行長王開玹，也開起直播節目「台南人來秀」，大玩時事梗並且邀請各個不同政黨屬性的年輕人到節目中參與討論。

▲民進黨台南市黨部執行長蔡麗青，與行政院雲嘉南辦公室副執行長王開玹，也開起直播節目「台南人來秀」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

民進黨台南市黨部執行長蔡麗青指出，這是以綜藝性方式試圖製作一個專屬台南人的節目，除了娛樂橋段，節目中也關注台南時事議題，推銷台南農特產品，專訪台南人物，期望打造一個專屬台南人的直播節目，邀請台南人共同關心台南事。

▲民進黨台南市黨部執行長蔡麗青，與行政院雲嘉南辦公室副執行長王開玹，也開起直播節目「台南人來秀」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

直播節目中，也搭起高雄市台南市肉燥飯PK的順風車，邀請來賓在節目中大吃台南肉燥飯，向陳其邁市長喊聲「邁邁市長，呷來呷去還是台南煮的卡有滋味」；近日也於節目中討論台南人最關注的「台南鐵路地下化」，呼籲大家共同關心進度，並實際採訪破除網傳假訊息，期待工程早日完工，讓台南市脫胎換骨再度起飛。

▲民進黨台南市黨部執行長蔡麗青，與行政院雲嘉南辦公室副執行長王開玹，也開起直播節目「台南人來秀」。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲民進黨台南市黨部執行長蔡麗青，與行政院雲嘉南辦公室副執行長王開玹，也開起直播節目「台南人來秀」。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲民進黨台南市黨部執行長蔡麗青，與行政院雲嘉南辦公室副執行長王開玹，也開起直播節目「台南人來秀」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡麗青表示，節目中有安排卡拉OK歌唱時間、熱舞時間，開放給所有觀眾免費報名參加，歡迎愛唱歌、愛跳舞、或要表演其他才藝的朋友都踴躍到現場參加錄影，親自體會上直播節目的樂趣，現在已經有許多歌友會都會結伴包場參加。目前節目於每週二、五晚上9時到10時半，於FB「台南人來秀」粉絲專頁播出，歡迎所有市民朋友報名參加。

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