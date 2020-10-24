　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

他「1層樓高」摔iPhone12 Pro裸機竟沒事　舉鐵鎚猛砸…秒現爆裂破洞！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼i12 PRO做防摔測試。（圖／翻攝自Youtube）

▲i12 Pro做防摔測試。（圖／翻攝自Youtube）

記者陳亭伃／綜合報導

讓全球果粉期盼已久的iPhone12全系列，23日、24日陸續開始在世界各地販售，不少台灣果粉在開賣第一天不畏風雨排隊，就是為了要購買到最新機搶先使用，而在地球的另一端，美國於當地時間23日同樣進行開賣，而網路上也出現「砸毀iPhone12」的影片出現，讓人心疼之餘，竟也發現「這機種」特別耐摔！

美國於當地時間23日開賣，Youtube上立即出現有網友開箱測試，在撫摸完完美的新手機觸感後，隨即進行「毀壞測試」，因為擔心受到過多輿論，測試影片中採消音狀態，但依據測試者的畫面，他以iPhone12 Pro進行測試，了解其耐摔、抗震、以及承重度的狀態。

測試人首先以小腿高度做防摔測試，iPhone12 Pro完全毫髮無傷，接著以平行高度做測試，仍無任何刮傷、破裂；接著又以一個成人的高度直接高速平面摔落，手機正反面仍沒有任何的損害，且可以正常使用。測試到下一階段為「一層樓高」，直接裸機高速摔下，意外的是仍沒有任何的損傷、毀壞，且能繼續使用相機與其他功能。

最後一部分，測試者將iPhone12 Pro帶到戶外，並以鐵鎚進行敲擊螢幕測試，首先以稍輕的力道直接敲擊螢幕正面，並沒有任何毀壞，接著加重些許力道，也無毀壞，直到最後一次用力敲擊，螢幕隨即出現「爆裂破洞」，測試者表示，此次iPhone12 Pro的耐摔、耐撞擊的程度，可以說是蘋果出產以來最好的一次。

不少網友看到影片，雖喊著「真的很心疼」，但也認為，蘋果iPhone12 採用的螢幕材質日益進步，不枉費消費者對該品牌的忠誠與等待。

►過期了沒關係，一張紙變身1.5倍東森幣

ET快訊
星二代下海被嫌床技差！　近照曝「網狂看左邊」：拜託洗一下
陳鴻文「罕見守備」帥一波？　引發網兩極反應
陳時中證實「帛琉檢疫太嚴」旅遊泡泡破滅　今年成行機率低
iPhone 12台灣最速災情　開賣首日裂成「蜘蛛螢幕」
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

慈母→人魔！裸體媽「狠剁女兒頭」甩逛大街　鑑定精神異常…送入院免刑

川普推特遭破解！荷專家打「造勢口頭禪」　竟成功登入…密碼藏好想贏心機

15歲少女和媽吵架　抄手邊電線想綁雙手…激動回神「竟已勒死母親」

他遭撞倒地後車狂輾　「人肉鑲進柏油路」屍塊散一地…消防沿路撿

領養浪浪忍寒夜「叼毯子往外跑」！　媽見超暖結局：其實牠都懂

打臉南韓！安倍晉三曬「台灣徵用工」薪資袋　大讚超珍貴史料

他「1層樓高」摔iPhone12 Pro裸機竟沒事　舉鐵鎚猛砸…秒現爆裂破洞！

空姐和15歲少男發生關係！關1周就出獄　但終生不能碰未成年人

共同面對中共挑戰　美歐正式啟動中國議題對話

美國再牽線！川普：蘇丹將與以色列關係正常化

舊機換iPhone 12 Pro僅3500元　遠傳頭香哥大呼：實在太賺了！

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

鄧紫棋開箱鋼鐵人模型「興奮地像小朋友」　沒放穩摔斷他的腿！崩潰大叫：我好傷心

台中75歲伯重病：以前都會去升旗　護理師「點滴變旗桿」他重拾求生欲

邵雨薇賞張洛偍巴掌四根手指印浮出　賀軍翔成受害者封她「女版馬景濤」

視覺衝擊！劉在錫穿Jessi「透視高衩連身服」　熱跳《NUNU NANA》…全場笑翻：蚱蜢ＸＤ

機車冒肉球！暖心路人貼字條提醒 喊Wake up叫不醒...網：趴車喵弟

ㄇ字趴地！撿錢哥勾機台下硬幣 撈一個周末可輕易「入手百元」

Lisa「厭世表情大跳螃蟹舞」反差萌超Q　BLACKPINK團員一看...全笑翻！！

黃沐妍落淚認「渣男友偷吃小三害染病」！　不想分手哭求：我們3個在一起好不好

領養浪浪忍寒夜「叼毯子往外跑」！　媽見超暖結局：其實牠都懂

打臉南韓！安倍晉三曬「台灣徵用工」薪資袋　大讚超珍貴史料

他「1層樓高」摔iPhone12 Pro裸機竟沒事　舉鐵鎚猛砸…秒現爆裂破洞！

空姐和15歲少男發生關係！關1周就出獄　但終生不能碰未成年人

共同面對中共挑戰　美歐正式啟動中國議題對話

美國再牽線！川普：蘇丹將與以色列關係正常化

譚德塞：北半球面臨關鍵時刻　多國病例指數性成長「處危險道路上」

法國衛生部：境內確診突破100萬大關

美國建築工會將背書支持拜登　300萬藍領選民力挺：因他曾做到

疫情回彈！新研究證明「病毒傳播更快」　關鍵原因驚人曝光

賓士「最強AMG跑車」刷新紀錄成紐柏林最速？車手：還沒啦

太早買票了嗎　太空人球迷現身世界大賽網噓「偷票進來？」

領養浪浪忍寒夜「叼毯子往外跑」！　媽見超暖結局：其實牠都懂

快訊／新增2例境外移入！指揮中心1400臨時記者會說明

小羊狂蹭貝克漢萬元靴子　這牌雨鞋連凱特王子妃都愛

昔阿羅哈朝馬站變身精品宅！「富旺天際W ONE」透明泳池懸半空中

入秋又能「泡溫泉」了！溫泉旅行啟動　觀光局邀吳鳳、眾量級踩點

獨家泰式蝦醬超濃郁！宜蘭隱藏版麵館　必吃每日限量椒麻牛肉麵

電偵機飛越台北上空？　美軍澄清：錯誤消息

包養「未成年乾女兒」噁叔被抓！男大生假扮「淫照全是上網抓的」

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

國際熱門新聞

即／施打疫苗後死亡！南韓決定「繼續施打」

關鍵原因曝！新研究：病毒傳播更快

外媒盤點「李雪主消失9個月」3原因

空姐和15歲少男發生關係！關1周就出獄

辣妹曬生日照！驚見胯下「1根肉色條狀物」

闖火場抓2兒子手臂往外衝！低頭看哭…

全都南韓製！打流感疫苗後死亡暴增至32人

美12歲童實現核融合　台灣也有「台東尼史塔克」

日本出現新肺「掉髮」後遺症　已14例

500鄉民圍剿　活活虐死性侵犯

拜登將獲建築工會背書　藍領選民力挺

譚德塞：北半球面臨關鍵時刻

共同面對中共挑戰　美歐正式啟動中國議題對話

川普辯論遭消音！剩嘴唇擺動畫面曝

更多熱門

相關新聞

iPhone12開賣首日成績單！Pro 256GB最搶手「太平洋藍」果粉首選

iPhone12開賣首日成績單！Pro 256GB最搶手「太平洋藍」果粉首選

iPhone12今（23）日開賣，根據中華電信與遠傳開賣首日的統計結果顯示，iPhone 12 Pro 128GB/256GB這兩款最受歡迎，而最熱門的顏色為太平洋藍色。

他看傻「果粉瘋搶iPhone 12」！網2字突破盲點

他看傻「果粉瘋搶iPhone 12」！網2字突破盲點

直擊 iPhone 12 全系列 9 色實機！　果粉直呼這款最有質感

直擊 iPhone 12 全系列 9 色實機！　果粉直呼這款最有質感

他怕iPhone 12沒貨　網曝：朋友一次搶10支

他怕iPhone 12沒貨　網曝：朋友一次搶10支

iPhone12搶翻！永豐金證券建議「掌握新興雲端指數」

iPhone12搶翻！永豐金證券建議「掌握新興雲端指數」

關鍵字：

iPhone12iPhone12pro蘋果手機毀壞

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／雲林死亡車禍！男雙載1死1重傷

覺得累！20多歲男「身上飄尿味」　醫嘆：已經太晚了…要洗腎

JKF辣模被抓姦…道歉認了過夜放火！

林口洗車場老闆慘死！他猛砍10分鐘喊：欠我上億

Irene飆罵造型師二度發長文接受道歉

3女1男狂歡滿地黃液！民宿老闆崩潰

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

才被抓姦過夜放火！JKF辣模青青「陪1次2萬」私訊曝

Irene「1舉動」讓成員們尷尬…影片曝光網戰翻

金泰希、Rain現身愛寶樂園　夫妻Size差融化粉

遠傳頭香哥：iPhone 6S換iPhone 12 Pro只花3500元　大呼實在太賺了！

橘貓領包裹　後3碼記好帶貓證件

iPhone12最速災情　裂成蜘蛛螢幕

超車回馬槍10秒連撞噴　國道屁孩曝

七人座SUV銷售冠軍安全舒適好睡

更多

最夯影音

更多
舊機換iPhone 12 Pro僅3500元　遠傳頭香哥大呼：實在太賺了！

舊機換iPhone 12 Pro僅3500元　遠傳頭香哥大呼：實在太賺了！
高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

鄧紫棋開箱鋼鐵人模型「興奮地像小朋友」　沒放穩摔斷他的腿！崩潰大叫：我好傷心

鄧紫棋開箱鋼鐵人模型「興奮地像小朋友」　沒放穩摔斷他的腿！崩潰大叫：我好傷心

台中75歲伯重病：以前都會去升旗　護理師「點滴變旗桿」他重拾求生欲

台中75歲伯重病：以前都會去升旗　護理師「點滴變旗桿」他重拾求生欲

邵雨薇賞張洛偍巴掌四根手指印浮出　賀軍翔成受害者封她「女版馬景濤」

邵雨薇賞張洛偍巴掌四根手指印浮出　賀軍翔成受害者封她「女版馬景濤」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面