他「1層樓高」摔iPhone12 Pro裸機竟沒事　舉鐵鎚猛砸…秒現爆裂破洞！

▲i12 Pro做防摔測試。（圖／翻攝自Youtube）

記者陳亭伃／綜合報導

讓全球果粉期盼已久的iPhone12全系列，23日、24日陸續開始在世界各地販售，不少台灣果粉在開賣第一天不畏風雨排隊，就是為了要購買到最新機搶先使用，而在地球的另一端，美國於當地時間23日同樣進行開賣，而網路上也出現「砸毀iPhone12」的影片出現，讓人心疼之餘，竟也發現「這機種」特別耐摔！

美國於當地時間23日開賣，Youtube上立即出現有網友開箱測試，在撫摸完完美的新手機觸感後，隨即進行「毀壞測試」，因為擔心受到過多輿論，測試影片中採消音狀態，但依據測試者的畫面，他以iPhone12 Pro進行測試，了解其耐摔、抗震、以及承重度的狀態。

測試人首先以小腿高度做防摔測試，iPhone12 Pro完全毫髮無傷，接著以平行高度做測試，仍無任何刮傷、破裂；接著又以一個成人的高度直接高速平面摔落，手機正反面仍沒有任何的損害，且可以正常使用。測試到下一階段為「一層樓高」，直接裸機高速摔下，意外的是仍沒有任何的損傷、毀壞，且能繼續使用相機與其他功能。

最後一部分，測試者將iPhone12 Pro帶到戶外，並以鐵鎚進行敲擊螢幕測試，首先以稍輕的力道直接敲擊螢幕正面，並沒有任何毀壞，接著加重些許力道，也無毀壞，直到最後一次用力敲擊，螢幕隨即出現「爆裂破洞」，測試者表示，此次iPhone12 Pro的耐摔、耐撞擊的程度，可以說是蘋果出產以來最好的一次。

不少網友看到影片，雖喊著「真的很心疼」，但也認為，蘋果iPhone12 採用的螢幕材質日益進步，不枉費消費者對該品牌的忠誠與等待。