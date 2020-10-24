開賣首日「iPhone 12裂成蜘蛛網」　維修費驚人！網：可買新的SE2

▲網友進行壓力測試。（圖／小豪-Siouhao授權使用）

記者周亭瑋／綜合報導

果粉期盼已久iPhone12全系列昨終於開賣，一名網友拿到後便進行壓力測試，結果第一天就「體驗送修」，由於損壞是人為因素造成，所以維修費相當高昂，讓一票網友忍不住驚呼，「貴桑桑！」

臉書粉絲團「小豪 - Siouhao」23日晚間分享i12照片，只見這台新機雖然保持開機狀態，但螢幕已出現大面積蜘蛛網式的裂痕，甚至蔓延到瀏海處，情況慘不忍睹，但他卻幽默笑說，「第一天開賣，第一天體驗送修。」

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事後，粉絲團解釋，為了檢驗手機螢幕能承受多少壓力，他拿到新機後，便拿去機台進行測試，所以螢幕是因機器重壓才破裂的，並非手滑摔到或其他原因。

▲維修費要1萬3000元。（圖／翻攝自臉書／小豪-Siouhao）

結束測試後，他當天晚上也將手機送到Apple直營店維修，由於是人為損壞，所以得支付1萬3000元的維修費，同時要等7至14天才能領回。

對此，網友們不禁直呼，「一半的價錢，驚人的維修費」、「夭壽」、「哇，維修價錢可以買一台新的SE2」、「謝謝專業的替我們做實驗了」、「好厲害的維修費」、「期待測試影片」、「直接賣新的吧」。

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