果粉瘋搶iPhone 12！他看傻「不懂有錢人想什麼」…網2字突破盲點





▲iphone 12 pro太平洋藍受到許多人喜愛。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

蘋果 iPhone 12 系列今（23）日正式開賣，許多果粉為了搶拿新機，早早就前往門市「就定位」，其中呼聲最高的是iPhone 12 pro 的太平洋藍，128GB官網售價3萬3900元，有一名網友表示，不懂i12 pro有什麼好搶的，無法理解有錢人的喜好。

原PO在臉書「爆廢1公社」發文，看到許多人一早就在排隊搶購i12手機，希望可以在第一時間拿到絕美的太平洋藍i12 pro，但原PO對於大家搶購的行為感到疑惑，更何況一支手機竟然賣3萬元，iPhone 12 pro 512GB甚至要價4萬4400元，「我完全無法理解有錢人的喜好」。

▲ iPhone 12 系列今日正式開賣。（圖／記者吳佳穎）

對此，許多網友也認為，「拿出蘋果手機，就像開賓士豪車跟開國產民車的區別、大概這樣」、「就兩個字：爽度」、「這個是拿優越感的」、「品牌價值，炫耀性質」、「必須走在時代尖端，不是搶，是買信仰」、「那不叫有錢，那叫裝逼」、「貴從來不是他的缺點」。

也有許多網友指出「有錢的人根本不在乎」，「有錢人根本不會跟這風，我認識的有錢人都還在拿幾年前的產品」、「有錢人比的是上百萬的名錶，上千萬的超跑，上億的豪宅，手機幾萬塊？他們根本不在乎這些錢好嗎？貧窮會限制你的想像」、「通常買的都不是有錢人」。