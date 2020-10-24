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蘋果iPhone 12全新MagSafe　實測使用在iPhone 11以上充電較慢

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▲MagSafe。（圖／Apple提供）

▲iPhone 12全新MagSafe充電器。（圖／蘋果提供）

記者姚惠茹／綜合報導

蘋果iPhone 12全新MagSafe充電器的速度實測，根據《9to5mac》報導，相較普通的Qi無線充電器使用在iPhone 11機款，可能導致超慢的充電速度，例如在iPhone 11 Pro上進行的測試顯示，充電速率低至0.96W，而原本應消耗7.5W。

報導指出，MagSafe充電器保持與Qi充電的兼容性，因此可以適用於較舊的iPhone，可以像使用任何Qi認證的充電器一樣，使用MagSafe充電器為iPhone 8或更高版本，以及帶有無線充電盒的AirPods型號進行無線充電。

當使用20W充電頭為iPhone 12充電時，聲稱可提供15W功率，但iPhone 11僅接受7.5W功率，所以MagSafe充電器雖然可以連接到iPhone 11使用，可是當知名YouTube頻道Max Tech進行測試，發現MagSafe充電器提供的充電速率低至0.96W。

當Max Tech測試新的iPhone SE時，情況也是如此，其中一個廉價充電器的功率為8.4W，另一個Mophie充電器的功率為5.55W，而MagSafe充電器的功率僅為1.83W，而這意味著MagSafe充電器使用在iPhone 11以上機款時充電較慢。

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