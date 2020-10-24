與人妻才壞3個月就被甩…小王不爽傳「愛愛片」給她學弟看！下場曝

▲桃園市李姓男子3年前與已婚婦人發生婚外情，人妻交往未滿3月即求去，李男竟將2人性愛影片與照片傳給人妻友人甚至大學學弟挨告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子於2017年與1名已婚婦人生婚外情，但還不滿3個月，人妻隨即求去與李分手，李男見挽回無望竟將2人性愛影片、照片傳給人妻友人甚至大學學弟，人妻不甘受辱報警提告；李男偵訊時辯稱手機遺失，影片並非他所傳，檢警查出，李確實曾遺失手機，但SIM卡卻未補辦過，地院法官不採信其辯詞，審結依散布猥褻影像、照片、圖片供人觀覽罪判處李6月有期徒刑，本案還可上訴。

檢警調查，李姓男子在2017年8月至11月間與已婚人妻發生婚外情，2人感情迅速加溫，交往期間李曾在2人發生親密關係時拍攝性愛影片與婦人裸露照片，但未滿3個月人妻有意求去分手，李男見無法挽回，隔年3月間竟將2人性愛影片與照片傳給人妻之親友甚至包括大學學弟觀賞，學弟後來告知人妻此事，李男還傳送性愛照片給人妻親戚，附上恐嚇信「還有影片檔案」，婦人心生畏懼李男持續傳播，因此報警提告。

李男在偵訊時卻否認犯行，辯稱其手機曾於2018年1、2月間遺失，可能被人撿到後破解密碼亂傳；地院法官向電信公司調閱其資料查出，李男從未補辦過SIM卡，且其在傳播位置都在其家人在桃園市某區販賣蔥油餅攤附近，顯示使用者就是李男本人。

法官不採信李手機遺失說之辯詞，審酌李行為對人妻造成身心莫大痛苦與壓力，案發至今也未和解賠償，人妻出庭時請求法官從重量刑，審結從重依散布猥褻影片、照片、圖片供人閱覽罪判處6月有期徒刑，本案還可上訴。

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