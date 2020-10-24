法國日增4萬確診破紀錄！　馬克宏：疫情明年夏天前不會結束

▲法國單日確診數超過4萬人。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

歐洲新冠肺炎疫情未歇，過去10天的每日確診數已翻了一倍，讓整個歐洲確診數達到780例，約24.7萬人死亡，冬季經濟復甦無望。其中法國23日單日確診數超過4萬例，成為疫情最嚴重的國家，總統馬克宏更表示，疫情可能會一路持續到明年夏天。

根據《路透社》與BBC報導，歐洲在過去10天的單日確診數已翻了一倍，整體確診數達到780萬例，約24.7萬人死亡，原本各國希冀的冬季經濟復甦，也隨著第二波疫情來臨而破滅。世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也在記者會中指出，「未來幾個月將非常艱難，部分國家處於危險的道路上。」

▲法國總統馬克宏。（圖／路透）



法國是歐洲疫情最嚴重的國家之一，該國23日單日確診數超過4萬例，總確診數超過100萬，患者也占據了法國一半、約2500張的重症病床。總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，根據科學家的推估，新冠肺炎疫情到明年夏天前，可能都不會結束。

法國從23日晚間開始，將為期六周的宵禁擴展到全國約三分之二的地區，約有4600萬人受到影響，馬克宏指出，若是每日確診數降至3000至5000人時，才會考慮解除宵禁。

▲法國23日開始擴大宵禁範圍。（圖／路透）



巴黎公立醫院集團（AP-HP hospital group）負責人赫希（Martin Hirsch）警告，近幾個月來民眾都認為沒有所謂第二波疫情，但情況正好相反，很多在醫院的老年人都是被來探望的子女傳染，「許多感染新冠肺炎的人在街上走動，但他不知道這是有傳染性的，而街上其他人也不知道。」