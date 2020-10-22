陳同佳案陷僵局　邱垂正三問港府：裝睡的人叫不醒

▲涉嫌於2018年初在台灣殺害女友的港男陳同佳，於2019年10月23日在香港犯洗黑錢罪刑滿出獄，而後一直住在安全屋。（圖／路透）

記者陳政錄／台北報導

明天為陳同佳在港犯「洗黑錢罪」出獄一周年，港女命案受害者潘曉穎母曾預告，若陳遲遲未能投案她將再有動作。對此，陸委會發言人邱垂正22日三問港府，抨擊「裝睡的人實在是叫不醒」，要求港方應負起本案的應有責任，盡速與我方政府商討解決之道。

對於台港政府陷入僵局，我方要求執行「司法互助」，但被香港保安局以「不適用於台灣」、製造障礙做為回應，邱垂正強調，我方還給被害者及其家屬公道的決心跟立場是明確的，絕無使用其他議題來交涉或交換之考量。

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正10月22日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

邱垂正重申，士林地檢署已聲明，收到陳同佳透過其委任律師的遞狀，同時也呼籲本案基於事實調查所需，港府應務實回應早先我們已提出過三次的司法互助請求，協助早日將犯嫌繩之以法，具體實踐司法正義。

邱垂正再次聲明，本案涉及到台港雙方的管轄權及公權力，必須由台港雙方政府先談好相關事宜，才有陳嫌來台入境的問題。

對於香港保安局長李家超、港府近日的說法，邱垂正說，這一兩天港方情緒性的發言，正突顯港方對本案一貫消極、推諉、急欲卸責的態度，港府一年多來毫無作為，讓犯嫌繼續逍遙法外，「被害人情何以堪？公理正義又何在呢？港府的責任感在哪裡呢？」直指「裝睡的人實在是叫不醒」，要求港府負起責任。

針對陳同佳在港出獄將滿周年，受害者潘曉穎的母親日前親赴香港保安局，向局長李家超遞公開信，要求馬上「釋放」兇嫌陳同佳，讓其可赴台投案，不要打官腔。對此，李家超21日出面反批，是台灣為陳同佳赴台設限，將司法協助當作其自首前提，是製造障礙、無理取鬧、有政治考慮。





▲香港特區政府保安局局長李家超。（圖／CFP）

李家超說，陳同佳赴台只欠台方的批准，「關上門的是台灣，門匙在台方手上」，要由台方啟動，如果台灣不批准陳同佳入境，很難有航空公司讓他上飛機。

香港保安局還稱，由於《刑事事宜相互法律協助條例》不適用於台灣，香港沒有機制進行司法互助，港府不能違反法例，將陳同佳強行送至台灣，港府也無權就投案一事代陳同佳做決定與安排。

自稱協助陳同佳赴台投案的香港聖公會教省秘書長管浩鳴昨天表示，他不清楚相關安排，認為目前最重要的是先解決赴台的手續，若有需要陳同佳親自辦理簽證，陳同佳當然也會去，但暫時還沒收到通知。

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