台南媽媽菜刀砍殺「帶她一起走」！女兒全身是血…頸動脈斷裂慘死

▲台南市安南區發生一起母殺女兇殺命案，蔡姓女子疑因久病厭世，想帶女兒一起走，情緒失控持菜刀砍殺李姓女兒身亡。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市安南區25日下午4時45分許，發生一起母殺女兇殺命案！58歲蔡姓女子疑因久病厭世，想帶女兒一起走，情緒失控持菜刀砍殺32歲李姓女兒，造成女兒頭、頸部被砍中，送醫搶救傷重宣告不治；蔡女則右頸部輕微割傷、意識清醒，目前急診戒護治療，全案由市警三分局調查偵辦中。

台南市警三分局25日下午4時45分許接獲李姓男子報案，稱其妻蔡女在家中留下紙條稱想自殺，警方立派員緊急協尋蔡女，並派員前往位於安南區安和路4段533巷的李宅查處；下午4時50分許在李宅房間內尋獲蔡女，蔡女見警時，馬上持菜刀抵住脖子，身旁躺臥32歲李姓女兒全身是血，經奪刀制伏，蔡女坦承持刀犯案。

警方立發現現場血跡斑斑，李姓女兒頭、頸部中刀已OHCA（無生命跡象），馬上通報台南市消防局119，出動安和及鹽行消防分隊救護車前往，將母女2人送往台南市立安南醫院急救。

台南市立安南醫院指出，李姓女子送醫前已失去呼吸心跳，經急診醫療團隊全力搶救，仍因頸動脈及氣管斷裂，下午5時40分許搶救無效宣告不治身亡。母親蔡女右頸部刀傷，意識清醒，目前在急診處戒護治療。

市警三分局初步調查，蔡女及死者疑有身心疾病，有服用藥物治療，蔡女疑因不堪長期受胃腸病痛影響，有厭世尋短之念，想帶女兒一起走，疑因此而砍殺女兒身亡，警方已報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，目前確實犯案原因及相關案情，正由警方深入釐清中。

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