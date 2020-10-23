她20多歲起「掉齒落髮」皺紋滿臉！和8倍速老化賽跑　親曝辛酸故事

▲來自美國俄亥俄州的蒂芬妮（Tiffany Wedekind）罹患早衰症。（圖／翻攝Instagram帳號tenacioustiffany614）

記者吳美依／綜合報導

來自美國俄亥俄州的蒂芬妮（Tiffany Wedekind）外型清新俏麗，20歲出頭時卻開始出現掉髮、牙齒脫落等現象，甚至長出許多皺紋，經檢查才發現罹患「早衰症」，老化速度比一般人快8倍。她如今已經43歲，儘管時常因為疾病而承受異樣眼光，仍四處分享生命故事，激勵人心。

蒂芬妮身高僅4英呎5英吋（大約134.6公分），早衰症特徵包括窄小臉龐、較小的下巴、鳥喙形狀的鼻子與尖銳嗓音，由於已經失去所有牙齒，因此換上假牙。她向Metro表示，「我20歲出頭時，頭髮開始脫落，牙齒也掉了，我的醫師開始感到懷疑」。

在 Instagram 查看這則貼文 Tenacious Tiffany（@tenacioustiffany614）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 6 日 上午 6:22 張貼

《太陽報》報導，蒂芬妮始終找不出病因，直到哥哥查德（Chad）因為想要成家而接受基因檢測，才發現兄妹倆都罹患「早衰症」。這是一種罕見遺傳疾病，源自於母親一方的基因缺陷，目前世上僅179名早衰症患者，大多數人2歲就會被診斷出來，但預期壽命僅15歲。不幸的是，查德2012年因早衰症去世，享年39歲。

蒂芬妮不僅遠遠超過預期年齡，成為目前最長壽的早衰症患者，也不像其他病友一樣，飽受心血管或骨骼問題所苦。她認為，這必須歸功於好好照顧自己與做瑜珈、騎單車的習慣，「我總是充分地享受生活」。

蒂芬妮現在經營一間家居裝飾商店，最近也開始嘗試減緩老化的新藥物「洛那法尼布」（Lornafarnib）。她坦承，時常因為身高與長相遭到議論，甚至被誤認是小孩，但因深知自己是「醫學奇蹟」，因此自從哥哥去世後，就決定充實度過每一天，「我知道我還能生活在這裡是幸運、受到祝福的……我自認必須把生活過得像其他人一樣好」。

►插電就能吃火鍋！一機全包煮三餐