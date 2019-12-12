15歲少女長60歲老婦臉！「滿臉皺紋皮膚下垂」遭排擠霸凌…躲家不敢見人

▲15歲少女罹患罕見病，長了60歲的老婦臉。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

15歲少女，長了一張60歲的臉。這種罕見的皮膚早衰鬆弛症，就發生在遼寧省黑山縣農村一個叫小鳳的女孩身上。在遭受異樣的眼光、被排擠、被忽視了15年之後，她寫的一封信改變了自己的命運，而幫助改變女孩命運的，是郭明義和他的愛心團隊。

家住遼寧省黑山縣農村的小鳳（化名）是個特別的女孩，國中畢業後就開始只待在家裡，沒有選擇繼續讀高中。與一般同年齡愛玩愛鬧的少女不同，她幾乎不拍照，更不敢去人多的地方，這些都是因為有一張「特殊」的臉，今年剛過15歲的她，面容長得卻像60歲的老人。

據《看看新聞》報導，小鳳的父親王洪德回憶，在小鳳1歲多時，皮膚就鬆弛、下垂、褶皺增多，「全身皮膚都受到影響，伴隨年齡的增長，症狀越來越重。」經過診斷，她得的是皮膚早衰鬆弛症，遺傳自也患有此病的媽媽。

▲她不敢拍照，不敢去人多的地方，只能待家中和動物說話。（圖／翻攝自看看新聞）

別人異樣的眼光，在小鳳幼小心靈裡留下的陰影。由於沒有朋友，父母出去工作時，她就和家裡養的鴿子為伴，餵食、說說話。一個偶然機會，她在網路上看到許多熱心助人的故事，抱著試一試的想法，向公眾寫了一封求助信。

幸運的是，這封特殊的求助信，被一個愛心團隊看到。郭明義愛心團隊行動起來，決定幫助這個女孩。他們積極捐款、陪伴小鳳，聯繫醫學專家和醫院積極為她制定手術方案。

▲在愛心人士的幫助下，她將接受整形手術。（圖／翻攝自看看新聞）

由於小鳳的疾病是先天導致，皮膚鬆弛的早衰症狀無法通過藥物治療。專家建議，通過整形外科手術的方式去除面部皺紋。小鳳7日下午在瀋陽進行了全面的身體檢查，並提取了全家的血液樣本進行DNA檢驗。隨後，專家團隊將根據她的身體情況進一步制定詳細的手術計畫和治療方案。

預計下周，小鳳就會進行手術，術後半個月左右就可以恢復。專家表示，「術後可以讓小鳳容貌維持5到10年左右時間，她如果還需要的話，就需要再進行手術，但那時手術相對比較簡單，不再像第一次手術複雜。」

眼看著自己變年輕的願望即將實現，小鳳既興奮又緊張。家人表示，完成治療之後，將捐出其餘的善款，去幫助更多和小鳳一樣的早衰患兒。

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