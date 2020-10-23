　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本出現新肺「掉髮」後遺症　日本有14例

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

實習記者劉佩婷／綜合報導

根據日本國家全球健康與醫學中心（National Center for Global Health and Medicine）進行的調查顯示，近期發現有些從新型冠狀肺炎康復的民眾，有脫髮和禿頭的症狀，也有一些患者在發病後的四個月後，還是有嗅覺異常與喘不過氣的問題存在，日本的研究小組正在持續調查並釐清產生這些後遺症的因素。

▼日本國際醫療研究中心。（圖／翻攝自國際醫療研究中心）

▲日本國際醫療研究中心。（圖／機構網站Ｘ提供）

國立國際醫療研究中心醫院，是專門給確診新型冠狀病毒的民眾住院、觀察、治療的地方，研究調查指出，今年2月至6月間出院的63名痊癒患者，平均年齡為48歲，在發病後的四個月內，有多數的人出現相同的後遺症，包括約11%（7人）的受訪者表示自己喘不過氣，10%（6人）的受訪者有疲憊、倦怠、嗅覺異常等等，還有1名患者表示自己味覺異常，吃東西完全沒有味道。

根據《NHK》報導，研究中心對58名受訪者進行檢測，部分表示，他們在發病的兩個月後，開始有掉髮和禿頭的症狀產生，約有5名女性與9名男性，其中有5名患者，在掉髮狀況出現後2個多月後治癒，但目前還是有9位受試者還在治療掉髮的狀況。

掉髮,落髮。（圖／《ETtoday新聞雲》示意圖）

▲新型冠狀病毒會造成掉髮或脫髮。（圖／《ETtoday新聞雲》示意圖）

日本的森岡慎一郎醫師表示，發源於非洲的伊波拉病毒和登革熱，這兩個病毒都有導致病患禿頭的後遺症。他提到，長期治療某種疾病，對患者來說可能造成身心的心理壓力，不過究竟是甚麼因素造成這麼多患者有掉髮及禿頭的狀況，將會調查及釐清真相。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
「5星座」財運旺到飛起來！錢滿滿入袋　變身理財大王
女富商氣炸！隔壁施工「比地震嚇人」害8戶變形　上億豪宅門關不
信任20年朋友「委託買車」　交車當天驚見友情決裂一幕
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本出現新肺「掉髮」後遺症　日本有14例

第一夫人李雪主消失9個月！　外媒盤點「北韓民間瘋傳」3原因

福島核廢水將入海？　綠色和平：恐造成遺傳損害

川普辯論講一半「慘遭消音」！只剩嘴唇在擺動　現場畫面曝光

川普緊咬「電郵門」轟拜登腐敗政客　杭特淪辯論最大箭靶

慧眼看天下／拜登不甩電郵門 川普陷抹紅危機

7歲女童牽狗路邊難過大哭　小5生停車挺身而出助人：妳怎麼了？

快訊／施打流感疫苗暴斃！南韓決定「繼續施打」：與死亡原因無關

全台「最暗書店」登CNN國際版面　摸黑看書還可以買情趣用品！

南韓接種流感疫苗爆36死！地方政府宣布暫緩施打　多間醫院跟進

國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

潮男買車繳不起貸款...求助女友！ 她臉垮傻眼：你覺得不平衡我就付

女子低頭滑手機腳踩空直直衝　跌20多階樓梯「臉部著地慘摔」

中風秉仁嚴重耽誤拍攝成「對戲大魔王」　導演氣炸：哇X！連我家狗都聽不懂!!

屁孩蛇行逼車笑翻：整死他！　遊覽車忍讓「保住45條人命」

寶寶出生前「在天上挑媽媽，看見妳了」　王斯然秒爆哭...GAI心疼：我想抱妳

Lisa「厭世表情大跳螃蟹舞」反差萌超Q　BLACKPINK團員一看...全笑翻！！

日本出現新肺「掉髮」後遺症　日本有14例

第一夫人李雪主消失9個月！　外媒盤點「北韓民間瘋傳」3原因

福島核廢水將入海？　綠色和平：恐造成遺傳損害

川普辯論講一半「慘遭消音」！只剩嘴唇在擺動　現場畫面曝光

川普緊咬「電郵門」轟拜登腐敗政客　杭特淪辯論最大箭靶

慧眼看天下／拜登不甩電郵門 川普陷抹紅危機

7歲女童牽狗路邊難過大哭　小5生停車挺身而出助人：妳怎麼了？

快訊／施打流感疫苗暴斃！南韓決定「繼續施打」：與死亡原因無關

全台「最暗書店」登CNN國際版面　摸黑看書還可以買情趣用品！

南韓接種流感疫苗爆36死！地方政府宣布暫緩施打　多間醫院跟進

中職／突襲短打贏球關鍵　陳重廷壓力大牙齦腫起來

頭痛以為長腦瘤竟是急性青光眼　一到傍晚就頭痛又找嘸原因當心

國道屁孩曝光！馬3當M3超車「回馬槍」10秒連撞噴　貨櫃車神閃爆煙

宜蘭多日雨不斷！23日晚明池山區落石坍方　一度交通中斷

8旬老翁「戀上外籍看護」！　立完遺囑就離世…子女一看內容怒提告

吃我的炒價啦！高雄男「60萬包23個車位」　住戶10倍高價購買氣炸

男星涉酒駕撞毀80年老牆…賠償金曝光！建築工程師一看數字怒「荒謬」

快訊／花蓮台9線夜間「連續2車禍」　2位鄉民重傷死亡

中職／富邦第一支季後賽淘汰　狀元籤要看味全龍

「整篇心經」放外送訂單備註！　店家以為惡作劇...結局神反轉暖炸

國際熱門新聞

闖火場抓2兒子手臂往外衝！低頭看哭…

全都南韓製！打流感疫苗後死亡暴增至32人

即／施打疫苗後死亡！南韓決定「繼續施打」

500鄉民圍剿　活活虐死性侵犯

辣妹曬生日照！驚見胯下「1根肉色條狀物」

CNN最新民調！53%選民認為「拜登勝」

「沉睡15年」阿拉伯王子手動了..感動19萬人

更新／美大選「最終辯論會」登場

巨鱷出現男身後　瞬間拖下水慘死

川普預告「連任後會對北京做出很多事」

美12歲童實現核融合　台灣也有「台東尼史塔克」

嬰兒放停屍間6小時　老爸收屍嚇壞　

她備註漢堡「不要麵包、肉跟菜」　麥當勞這樣送

22歲女大生播氣象暴紅！甜美笑容下身材太驚人

更多熱門

相關新聞

外媒盤點「李雪主消失9個月」3原因

外媒盤點「李雪主消失9個月」3原因

北韓第一夫人李雪主迄今已有9個月未公開露面，引發外界遐想。外媒推測，李雪主神隱的原因可能是為了照顧姑姑金敬姬和女兒金珠愛，抑或是出於防疫考量。

日排核廢水恐造成遺傳損害

日排核廢水恐造成遺傳損害

7歲女童迷路哭泣沒人理　小5生挺身而出助人

7歲女童迷路哭泣沒人理　小5生挺身而出助人

即／施打疫苗後死亡！南韓決定「繼續施打」

即／施打疫苗後死亡！南韓決定「繼續施打」

南韓流感疫苗36死　多間醫院自主停打

南韓流感疫苗36死　多間醫院自主停打

關鍵字：

新冠肺炎日本研究掉髮落髮日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小豬落淚認「渣男友偷吃小三染病」！

遠傳頭香哥：iPhone 6S換iPhone 12 Pro只花3500元　大呼實在太賺了！

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

覺得累！20多歲男「身上飄尿味」　醫嘆：已經太晚了…要洗腎

Irene「1舉動」讓成員們尷尬…影片曝光網戰翻

JKF辣模被抓姦…道歉認了過夜放火！

陸造型師補刀Irene：非常沒素質

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

林口洗車場老闆慘死！他猛砍10分鐘喊：欠我上億

即／台南佳里驚傳兒子持刀鎚殺母

快訊／Irene認了就是大頭症女主角道歉

長腿正妹「某部位」太大被甩　她PO照讓網瘋了

麥當勞激省優惠券「買1送1」回歸了

抓鯰魚來養！他忘餵食…竟瘦成「蝌蚪」

闖火場抓2兒子手臂往外衝！低頭看哭…

更多

最夯影音

更多
國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉

國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉
高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

潮男買車繳不起貸款...求助女友！ 她臉垮傻眼：你覺得不平衡我就付

潮男買車繳不起貸款...求助女友！ 她臉垮傻眼：你覺得不平衡我就付

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面