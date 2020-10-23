第一夫人李雪主消失9個月！　外媒盤點「北韓民間瘋傳」3原因

▲金正恩的妻子李雪主自1月在平壤三池淵劇場露面後，便一直神隱至今。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

北韓第一夫人李雪主迄今已有9個月未公開露面，引發外界遐想。外媒推測，李雪主神隱的原因可能是為了照顧姑姑金敬姬和女兒金珠愛，抑或是出於防疫考量。

據《每日朝鮮》報導，今年1月25日，北韓最高領導人金正恩的夫人李雪主前往平壤三池淵劇場（Samjiyon Theater）欣賞春節紀念表演後，便再也沒有在公開場合中露面，也未出席北韓的重要節日，即10月10日勞動黨成立75周年閱兵大典。

Along with the rest of the world, North Koreans are wondering why North Korean leader Kim Jong Un’s wife, Ri Sol Ju, has not been seen in public for almost nine months. https://t.co/D63qj87JVA #DPRK #NorthKorea pic.twitter.com/QdDu7bb3mA — The Daily NK (@The_Daily_NK) October 22, 2020



目前，北韓社會中針對李雪主神隱9個月一事，流傳著3種猜測。有傳聞指，她目前正在照顧金正恩身體欠佳的姑姑金敬姬。這個傳言是最為北韓社會所普遍接受的一個版本，因為這個消息是那些「能快速獲取資訊」的人洩漏的。

金敬姬（Kim Kyong Hui）是北韓前獨裁者金正日的妹妹。她曾是北韓最具影響力人物之一，並在金正恩繼任執政後的前幾年扮演領導性角色。不過，自2013年她的丈夫張成澤遭清算處死後，她就消聲匿跡。

據悉，金正恩在處決了姑丈後，對姑姑心存愧疚，於是將金敬姬當成「家庭中的重要長者」，並以「年事已高」為由，要求家中所有人對她「特別照顧」。

Poor Kim Kyong Hui is getting a kicking in the court of public opinion, it would appear... http://t.co/OaWcCAkI6c pic.twitter.com/30P3IwZJP5 — Christopher Green (@Dest_Pyongyang) March 20, 2014

也有人猜測，金正恩的女兒目前已到了上小學的年紀，而李雪主長期未露面是為了要更好的照顧他們的女兒，以便她能像其他孩子一樣，正常上學。據報導，作為母親，李雪主自然得管理好女兒的教育，包括指導她如何以北韓最高領導人的女兒一角出席活動等。

金正恩有個女兒的消息，是由曾到北韓進行「籃球外交」的美國NBA籃球明星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）所爆料。據他所說，金正恩的幼女叫「珠愛」(Ju-ae)。

▲有傳李雪主的消失也有可能是身體出了問題。（圖／達志影像／美聯社）

另外還有傳言指出，李雪主可能是身體出了狀況，因此才消失長達9個月之久。南韓的朝鮮專家則認為，她的神隱可能與新冠肺炎大流行有關。據稱，這位第一夫人最後一次公開露面是在疫情全面爆發前，或許是因為擔心人多的地方可能會危及她與孩子的健康，因此她才選擇在這個非常時期缺席公開場合。

此前也有報導指出，金正恩近期的活動不適合讓李雪主隨行，或是懷孕未出席公開場合的可能性都無法被排除。

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