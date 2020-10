第一夫人李雪主消失9個月！　外媒盤點「北韓民間瘋傳」3原因

▲金正恩的妻子李雪主自1月在平壤三池淵劇場露面後,便一直神隱至今。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/綜合報導

北韓第一夫人李雪主迄今已有9個月未公開露面,引發外界遐想。外媒推測,李雪主神隱的原因可能是為了照顧姑姑金敬姬和女兒金珠愛,抑或是出於防疫考量。

據《每日朝鮮》報導,今年1月25日,北韓最高領導人金正恩的夫人李雪主前往平壤三池淵劇場(Samjiyon Theater)欣賞春節紀念表演後,便再也沒有在公開場合中露面,也未出席北韓的重要節日,即10月10日勞動黨成立75周年閱兵大典。

Along with the rest of the world, North Koreans are wondering why North Korean leader Kim Jong Un’s wife, Ri Sol Ju, has not been seen in public for almost nine months. https://t.co/D63qj87JVA #DPRK #NorthKorea pic.twitter.com/QdDu7bb3mA