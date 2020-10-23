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7歲女童牽狗路邊難過大哭　小5生停車挺身而出助人：妳怎麼了？

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11歲的今村晄在回家路上，發現一名小女孩走失哭泣，出手相助感動許多人。（ 示意圖，圖非當事人，Pexels）

圖文／鏡週刊

近日一名國小5年級的11歲小男童，在9月29日晚間6點多，發現一名牽著狗且正在路上哭泣的女童，過去關切後才發現該名女童迷路了。小男孩抱持著「自己必須做點什麼」的精神，在手機聯繫父親後，依照父親指示，將女童帶回「有大人在的珠算補習班」，事後警署也特地發感謝狀給這位見義勇為的小男孩。

日媒報導，福岡縣行橋市的路上，就讀該市行橋國小5年級的11歲男童今村晄，在9月29日晚間6點半左右，騎著腳踏車從珠算補習班回家，途中他發現了一名牽著狗、正在哭泣的小女孩，他暖心停下車，詢問女童：「怎麼了嗎？」而女童則回答：「迷路了。」

經了解，該名女童僅7歲，就讀國小2年級，今村晄在了解狀況後決定打電話給父親，父親得知後，建議他返回原本有大人在的珠算補習班，父親也在這段時間打電話知會附近警局此事。

在這段路上，今村晄溫柔的向正在哭泣的小女童搭話，詢問「為什麼迷路了呢」「你家在哪」，之後才知道女童是在跟朋友一起牽狗散步時迷路，之後女童的父母也報警通報。

熱心助人的今村晄在16日接受行橋警察署長北永章夫的表揚，拿到了感謝狀。今村晄表示：「當時周邊昏暗，附近也沒有看到像是家長的人。因為路過的大人什麼也沒做，所以我便想著自己必須做些什麼。很高興能夠幫助到人。」暖心舉動獲得許多網友的讚賞。


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