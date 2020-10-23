致命來電！癡漢打錯電話遭母女綁樹上「活活打死」...比蟑螂還慘

▲印度一名男子多次電話騷擾陌生女子，最後狠遭活活打死。（示意圖，非本人／取自Pixabay）

記者羅翊宬／編譯

以後若發生打錯電話的糗事，千萬得沉著應對、不可出言不遜，否則將迎來下場悽慘的死法！印度一名46歲的男子便因為打錯電話，進而長期搔擾本來戶不相識的女子，最後慘遭母女檔約到家中毒打致死，殘破的屍體被棄置於街頭。

根據當地媒體《今日印度》（INDIA TODAY），位於印度泰米爾納德邦哥印拜陀（Coimbatore）的2萬多人口城鎮卡拉馬代（Karamdai），一名46歲的男子時常打錯電話給32歲的陌生女子丹拉喀什米（Dhanlakshmi），並在電話中使用具有人身攻擊、嚴重羞辱自尊的言詞，甚至言語性騷擾對方，儘管不斷被「打錯電話」回應，卻還是鍥而不捨，且措辭使用上比先前更加偏激。

丹拉喀什米時在是忍無可忍，於是將事情原委告訴母親瑪麗卡（Malika）。為防範後患，母女兩人事先擬定好對策，決定從電話中釣出該男子，先觀察對方到底是何許人也、長相是否很猥褻，之後再餵一頓粗飽，直接給他一場「來自社會的教訓」。

▲男子遭母女檔打死後，屍體被狠棄哥印拜陀街頭。（圖／翻攝自維基百科）

當地時間20日下午，該男子應邀前往丹拉喀什米的住處，與母女檔進行談判；不料，男子還是死性不改，過程中使用羞辱性字眼，雙方起嚴重爭執，最後被氣不過的母女兩人合力綁到樹上。

丹拉喀什米與瑪麗卡氣憤地拾起木棍，往男子的雙腿、頭部、臉部，像是拿拖鞋重擊蟑螂般，使盡吃奶的力氣狠毆、狂毆，直到男子奄奄一息、一命嗚呼。

最後，母女倆怕被人發現，於是將男子的屍體棄置在鄰近鐵軌，卻馬上被居民發現並報警處理。

報導指出，儘管居民們得知丹拉喀什米母女倆做案的原因後為其打抱不平；然而母女倆還是依據違反《刑法》第302條（謀殺罪）遭到法院起訴。

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