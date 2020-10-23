搭訕正妹被打槍…噁男一路尾隨！飛車「1動作」　讓她嚇到看醫生

▲阿義性騷擾女騎士，被依法判刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫stocksnap）

記者林昱萱／南投報導

一名男子「阿義」（化名）日前在南投搭訕一名女騎士，但搭訕失敗之後，竟然一路尾隨對方，接著還趁對方不注意，突然觸碰女騎士的腰部，殊不知自己誇張的行徑都已經被監視器拍下。對此，南投地院審理後，依法判他拘役55日，得易科罰金。

判決指出，阿義日前騎車行徑南投市某處，見到女騎士「花花」（化名）在該處等紅燈，就出言朝對方搭訕，而不管阿義說什麼，花花都不理會，並在號誌轉換後，隨即騎車離開。未料，阿義見狀之後，竟然就一直跟隨在花花身後。

花花發現異狀之後，將車子速度放慢，怎料阿義竟意圖性騷擾，趁騎車經過花花機車左側時，用右手觸摸對方腰部一下，隨即騎車離去。阿義誇張的行徑讓花花當場氣炸，憤而報警處理。對此，警方依沿途監視器畫面循線將阿益逮捕到案。

法官認為，阿義為了一己私慾，竟趁騎駛過花花身旁時，觸摸其左腰，不尊重對方身體自主權利，造成對方心理產身創傷，並為此就醫治療，考量其犯後終知坦承犯行，但雖有賠償意願，卻未與花花達成和解，在考量其經濟狀況、智識程度之後，依意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為觸摸其他身體隱私處之行為，累犯，處以拘役55日，如易科罰金，得以新台幣折算一日。

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