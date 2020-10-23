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國內「酒精不耐症」人口近半　醫警聯手辦座談籲拒絕酒後誤事

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▲立法院三讀通過「道路交通管理處罰條例」 修正案，大幅提高酒駕、累犯及拒測之罰鍰，期能持續營造「酒駕零容忍」之社會共識，有效遏止酒駕歪風。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲精神科黃偉烈主任表示，"酒精使用障礙症" 較複雜的狀況並非單靠個人力量足以處理。可透過專業協助，結合藥物、心理治療與家庭社會支持，將有更高的療效。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

飲酒過量不僅是醫療問題，同時也是社會負擔，臺大醫院雲林分院與雲林縣警察局共同辦理講座呼籲「喝酒不開車、品酒不拼酒、敬酒不乾杯」，拒絕酒後誤事。由雲林縣警察局交通隊廖添寶組長主講酒駕防治、精神醫學部黃偉烈主任提供酒癮戒治方案與陳建弘副院長分享酒精性肝病問題，共同提倡新保肝運動。

雲林縣警察局交通隊隊長曾智揚表示，酒駕修法新制於2019年7月1日實施上路，2018年7月至2019年6月(修法前)取締酒後駕車為2187件，新法實施後一年內取締酒駕增加至2703件；雲林縣警察局2018年7月至108年6月(修法前) 其中人員當場或24小時內死亡的A1類事故由6件減少至2019年7月至2020年6月(修法後) 5件。

2019年 3 月 26 日立法院三讀通過「道路交通管理處罰條例」 修正案，大幅提高酒駕、累犯及拒測之罰鍰，並建立汽機車處罰「分流」制度；另外也新增「強制酒精鎖」、「車輛沒入」、「同車乘客連坐處罰」等規定，期能持續營造「酒駕零容忍」之社會共識，有效遏止酒駕歪風，保障人民生命、身體與財產之安全。

副院長陳健弘副院長表示，酒精對身體的傷害是全身性的，而酒癮會造成肝硬化更是眾所皆知。國內約近半人口都有先天遺傳缺乏一種酒精代謝酵素「乙醛去氫酶(Acetaldehyde Dehydrogenase，ALDH2)」，又稱為「酒精不耐症」，大幅提高罹患癌症的機會，酒精進入人體後，需要靠肝臟代謝，肝炎的發生如果沒有定期抽血檢查難以察覺，且若未加以控制，可能導致肝臟走向「肝癌三部曲」肝炎、肝硬化、肝癌。

精神科黃偉烈主任表示，酒後肇事、酒精造成的肝臟疾病等問題背後，有一些長期飲酒的個案已到達"酒精使用障礙症" (即俗稱酒癮)之程度，具有不喝酒會出現身心不適、越喝越多、想戒戒不掉等症狀，較複雜的狀況並非單靠個人力量足以處理。此時若能透過專業協助，結合藥物、心理治療與家庭社會支持，將有更高的機會進行有效治療。

▲立法院三讀通過「道路交通管理處罰條例」 修正案，大幅提高酒駕、累犯及拒測之罰鍰，期能持續營造「酒駕零容忍」之社會共識，有效遏止酒駕歪風。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲立法院三讀通過「道路交通管理處罰條例」 修正案，大幅提高酒駕、累犯及拒測之罰鍰，期能持續營造「酒駕零容忍」之社會共識，有效遏止酒駕歪風。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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