酒駕過彎加速畫面曝！18歲無照男撞上烤鴨店　醉醺醺躺警所睡死

記者陳豐德、游宗樺／新北報導

新北市三重區19日清晨6時許，18歲的劉姓男子駕駛轎車高速左轉進溪尾街，失控撞上烤鴨店旁的燈桿，強烈撞擊讓車內安全氣囊全爆開，劉男下車後大字型躺在門口裝死，渾身酒氣被警方送醫治療，酒測數值竟高達0.51mg/l，而且沒有駕照，被帶回交通分隊後仍持續昏睡中，無法製作筆錄。

▲無照酒駕的18歲男子過彎加速後失控撞上烤鴨店。（圖／記者陳豐德翻攝）



據了解，18歲劉姓男子酒後駕駛朋友租賃的Mazda3轎車，從新北市三重區五華街一路高速行駛，監視器拍下在溪尾街口左轉過彎時甚至還加速，車輛失去控制衝到街邊烤鴨店前人行道，車頭卡在「山東餃子大王」攤車前方燈桿縫隙，車頭鈑金嚴重破損，車內安全氣囊全爆，擋風玻璃也有數處蜘蛛網狀裂痕。

附近商家表示，當時有聽到一聲急促刺耳的煞車聲，隨後聽到「碰！」一聲，轎車就衝上人行道了，看到駕駛自己從車內爬出來，但是意識有些不清楚，直接就呈現大字型躺在烤鴨店前不動了。

警方獲報到場後，發現劉男手部挫傷，且疑似酒駕，經送往醫院急救後並無大礙，員警也趕往醫院對他酒測，發現呼氣數值高達0.51mg/l，且他連駕照都沒有，車子則是向朋友借來的租賃車，被帶回交通分隊後持續昏睡，無法製作筆錄，訊後將依照公共危險罪嫌移送，並開罰無照駕駛。

▼借來的車子撞上燈桿後車頭毀損嚴重。（圖／記者游宗樺攝）



▼車內安全氣囊全數爆開。（圖／記者游宗樺攝）



▼爬出車子後劉男失神站在路邊。（圖／記者游宗樺翻攝）



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