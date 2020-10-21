桃園男機車雙載酒駕「犁田」　自撞人行道1死1重傷

▲王姓男酒後騎車自撞人行道邊緣而「犁田」。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市龜山區文明路19日發生一起酒後失控自撞車禍，王姓男子騎機車載林姓男子，由龜山區文明路往林口交流道方向行駛，卻失控撞上人行道路緣跌倒翻車，王男送醫後不治，林男則身受重傷意識不清，經醫院對駕駛人抽血換算呼氣酒測值，其血液中酒精濃度超過法定標準0.25MG/L，研判應係為酒駕肇事為主因。

▲安全帽及機車零件散落一地。（圖／龜山警分局提供）

警方表示，19日上午10時30分許王男騎車載著林男在龜山區文明路時，可能不勝酒力而撞上路旁人行道邊緣，因車速過快當埸翻車，機車零件散落一地，2人也因巨大衝擊力而身受重傷，路過民眾報案救護車緊急將兩位傷者送醫搶救，王姓民眾搶救後仍宣告不治，林姓民眾身受重傷在加護病房治療中。

▲因酒後騎車雙載造成1死1重傷悲劇。（圖／龜山警分局提供）

員警趕到現場處理後，經醫院對駕駛人抽血換算呼氣酒測值，其血液中酒精濃度超過法定標準0.25MG/L，研判應係為酒駕肇事為主因。警方呼籲民眾，近日時序入秋，國人習慣飲用含酒精性飲品禦寒或進補，提醒民眾切勿酒後駕車，才能保障行的安全。

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