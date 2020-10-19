　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／18歲無照男撞進三重烤鴨店　渾身酒氣「大字型」躺門口裝死

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼男凌晨駕車衝進烤鴨店。（圖／記者游宗樺攝）

▲男開轎車行經事發路段失控撞上路口烤鴨店。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市三重區19日清晨6時許，一名男子開車從五華街左轉進溪尾街時，失控撞進路口一間烤鴨店前人行道，把住在樓上的老闆一家人嚇醒，下樓看到一輛黑色轎車卡在餃子攤前燈桿，車頭破損，駕駛下車精神恍惚疑似酒駕。警方到場協助年約18歲的男駕駛就醫，不但發現他全身散發酒氣，經酒測呼氣數值高達0.51mg/l，而且還沒有駕照，將依公共危險罪嫌依法偵辦。

據了解，18歲劉姓男子開車馬3轎車，行經事發路段左轉時疑似車速過快，衝入路口烤鴨店前人行道，車頭卡在「山東餃子大王」攤車前方燈桿縫隙，車頭鈑金嚴重破損，車內安全氣囊全爆，擋風玻璃也有數處蜘蛛網狀裂痕。

▲▼男凌晨駕車衝進烤鴨店。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼男凌晨駕車衝進烤鴨店。（圖／記者游宗樺攝）

▲轎車車頭鈑金變形，擋風玻璃碎裂。（圖／記者游宗樺攝）

附近商家表示，當時有聽到一聲急促刺耳的煞車聲，隨後聽到「碰！」一聲轎車就衝上人行道了，看到駕駛自己從車內爬出來，看起來沒有受傷，但是意識有些不清楚，直接就呈現大字型躺在烤鴨店前不動了。

警方獲報到場，協助劉男到醫院治療，同時請拖吊車排除事故。警方已在現場拍照採證，同時派員到醫院進行酒測，吹氣數值為0.51mg/l，將依公共危險罪偵辦，並調閱附近監視器進一步釐清事故原因。

▲▼男凌晨駕車衝進烤鴨店。（圖／記者游宗樺攝）

▲肇事駕駛下車後精神恍惚。（圖／記者游宗樺翻攝）

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
女兒起床上廁所目睹爸殺媽　汐止男一起悶死2女：爸爸對不起妳！
快訊／板橋大漢橋「尖峰時段」車禍！引道塞爆…機車停滿整座橋
快訊／恐怖兇手捉到了！高雄男死神鐮刀砍頭奪命...刀猛見骨
快訊／汐止要道「北山大橋」事故！交通全癱瘓　網哀號：卡了40
網美圈7成都在賣！10萬網紅揭報價單黑幕　「頂級土豪SOP」
快訊／18歲無照男撞進三重烤鴨店　渾身酒氣「大字型」躺店門口
上兵跑3000m超過15分鐘！現場求情…士官長「碼表歸零」報
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／嘉義番路鄉鐵皮屋深夜火警！　獨居老人逃生不及葬火海

恐怖兇手捉到了！高雄男死神鐮刀砍頭奪命...血債血償？刀猛見骨

快訊／18歲無照男撞進三重烤鴨店　渾身酒氣「大字型」躺門口裝死

準司法官宿舍偷拍男室友還誤傳群組！學生白眼大爆料　下場出爐

女兒起床上廁所目睹爸殺媽　汐止男一起悶死2女：爸爸對不起妳！

汐止三屍凶宅母女冤靈頻現身　檢警一進去就卡到：3人怨念非常深

汐止3屍！他直播殺妻女給小三聽　一股「詭異茉莉香」成破案關鍵

只差一點！嘉義獨居翁倒門口葬身火窟　兒：曾勸爸爸搬來一起住

高雄大樓凶殺案！他遭鎌刀猛砍好幾刀身亡　住戶：血都乾了

聯結車司機昏倒「右側癱瘓」討賠2815萬　僅獲判8.7萬理由曝光

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

常折手指會害手變粗、關節發炎？ 專家破解迷思：指頭粗度是天生的

鄭容和看Jessi「比劃牛奶」瞬間當機！　全昭旻指定PK他「先補口紅」ＸＤ

盧廣仲搭Uber飆唱《刻在我心底的名字》！　塞車太久連唱4首…司機認出本人好驚喜

清潔劑擠太多？綁上秒控制用量　束帶「4個實用妙招」省錢又便利

72歲伯「賣700萬房」娶25歲妻！　高調PO文遭買主打臉：只花55萬

快訊／嘉義番路鄉鐵皮屋深夜火警！　獨居老人逃生不及葬火海

恐怖兇手捉到了！高雄男死神鐮刀砍頭奪命...血債血償？刀猛見骨

快訊／18歲無照男撞進三重烤鴨店　渾身酒氣「大字型」躺門口裝死

準司法官宿舍偷拍男室友還誤傳群組！學生白眼大爆料　下場出爐

女兒起床上廁所目睹爸殺媽　汐止男一起悶死2女：爸爸對不起妳！

汐止三屍凶宅母女冤靈頻現身　檢警一進去就卡到：3人怨念非常深

汐止3屍！他直播殺妻女給小三聽　一股「詭異茉莉香」成破案關鍵

只差一點！嘉義獨居翁倒門口葬身火窟　兒：曾勸爸爸搬來一起住

高雄大樓凶殺案！他遭鎌刀猛砍好幾刀身亡　住戶：血都乾了

聯結車司機昏倒「右側癱瘓」討賠2815萬　僅獲判8.7萬理由曝光

16顆核導彈險爆！英中尉潛艇交班　組員傻眼：喝超醉還抱烤肉來吃

北捷常客回饋金自動加值有效期延至1年！　下載APP簡訊提醒不怕忘

快訊／板橋大漢橋「尖峰時段」車禍！引道塞爆…機車停滿整座橋

道勇G7創歷史！「殊死戰」都派菜鳥先發　大聯盟史上首次

瘋電影／海霧　殺人蟹橫行大海　

價差7000元！iPhone 11、12該換哪代　網曝「3關鍵」：別猶豫

快訊／汐止要道「北山大橋」事故！交通全癱瘓　網哀號：卡了40分鐘

野生何妤玟、大隸現蹤信義區「約會畫面曝光」！　她素顏甜喊：好開心

快訊／嘉義番路鄉鐵皮屋深夜火警！　獨居老人逃生不及葬火海

恐怖兇手捉到了！高雄男死神鐮刀砍頭奪命...血債血償？刀猛見骨

練武奇才！8個月大男嬰爬窗翹家　驚人臂力笑翻1.6萬人

社會熱門新聞

基隆男在友人面前「癱軟倒沙發亡」！妻奔醫院崩潰

上兵跑3000m超過15分鐘！士官長「碼表歸零」報過關

嘉義女火場救兒成焦屍！鄰居還原現場：哭得好可怕

高雄大樓凶殺案！他遭鎌刀猛砍數刀亡　住戶：血都乾了

新北警連開11槍　惡匪衝撞逃逸

網拍老闆娘墜15樓亡　閨蜜目睹全程崩潰

摩鐵吸笑！她慘遭3男性侵…閨蜜目睹全程

18歲無照男飄移失敗　撞進烤鴨店下車躺地

汐止3屍！他直播殺妻女給小三聽　「茉莉香」成破案關鍵

女兒上廁所目睹爸殺媽　汐止男一起悶死2女：爸爸對不起妳

司機半癱討賠2815萬　僅獲判8.7萬

快訊／台北男車內離奇亡！民眾經過一看嚇傻

恐怖兇手捉到了！高雄男死神鐮刀砍頭奪命

高屏溪大火毀棲地　黑面琵鷺恐逃離

更多熱門

相關新聞

國道2車相撞「打陀螺」6傷　疑闖紅燈釀禍

國道2車相撞「打陀螺」6傷　疑闖紅燈釀禍

18日上午5點多，在高雄旗山區旗屏路與旗平一路口，一輛由20歲的陳姓男子駕駛的車輛，沿國道十號旗山端由南向北闖紅燈，與另一輛51歲劉姓男子駕駛的小客車在路口相撞，造成雙方駕駛還有乘客一共6人受傷，雙方駕駛經過酒測均無酒駕，所幸6人皆為輕傷，送醫後無大礙。

自撞毀8車　肇事男逃逸遭逮

自撞毀8車　肇事男逃逸遭逮

蘇花公路受阻2小時！轎車隧道衝對向撞2車

蘇花公路受阻2小時！轎車隧道衝對向撞2車

突然不適！小黃司機昏厥前極力閃前車　撞檳榔攤身亡

突然不適！小黃司機昏厥前極力閃前車　撞檳榔攤身亡

起底幹譙騎士黑歷史！5年前私刑踹斷後照鏡

起底幹譙騎士黑歷史！5年前私刑踹斷後照鏡

關鍵字：

三重自撞酒駕

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

《我的婆婆》她消失17集終於出現！　「揭女兒身世」逼哭網友

即／3夾擊！豪大雨彈又炸4縣市

象魚自殺幫擋煞？動保處揭4致死關鍵

基隆男在友人面前「癱軟倒沙發亡」！妻奔醫院崩潰

退貨遠征隊換Lovelyz粉黑服！網笑華莎穿錯

婚宴全是「蛋花湯+蛋炒飯」！新娘氣哭：每桌2萬

Roots外套「28折變750元」　大媽掃光30件

女高中生睡著手滑誤PO私密片！醒來「1000萬人搶看」

建中怪物6塊腹肌私照曝　網友暴動

羅志祥「拒接新節目」坤達補位！

上兵跑3000m超過15分鐘！士官長「碼表歸零」報過關

想當最美新娘　正妹抽脂抽到死

新北重機哥被起底　跑山狂跨越雙黃線

鬥死炩妃成大贏家！穎妃「後宮孤苦39年」乾隆超嫌棄

男友手機出現「駕駛座肉色照」！她第六感警報響起

更多

最夯影音

更多
餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝
高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面