快訊／18歲無照男撞進三重烤鴨店　渾身酒氣「大字型」躺門口裝死

▲男開轎車行經事發路段失控撞上路口烤鴨店。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市三重區19日清晨6時許，一名男子開車從五華街左轉進溪尾街時，失控撞進路口一間烤鴨店前人行道，把住在樓上的老闆一家人嚇醒，下樓看到一輛黑色轎車卡在餃子攤前燈桿，車頭破損，駕駛下車精神恍惚疑似酒駕。警方到場協助年約18歲的男駕駛就醫，不但發現他全身散發酒氣，經酒測呼氣數值高達0.51mg/l，而且還沒有駕照，將依公共危險罪嫌依法偵辦。

據了解，18歲劉姓男子開車馬3轎車，行經事發路段左轉時疑似車速過快，衝入路口烤鴨店前人行道，車頭卡在「山東餃子大王」攤車前方燈桿縫隙，車頭鈑金嚴重破損，車內安全氣囊全爆，擋風玻璃也有數處蜘蛛網狀裂痕。

▲轎車車頭鈑金變形，擋風玻璃碎裂。（圖／記者游宗樺攝）

附近商家表示，當時有聽到一聲急促刺耳的煞車聲，隨後聽到「碰！」一聲轎車就衝上人行道了，看到駕駛自己從車內爬出來，看起來沒有受傷，但是意識有些不清楚，直接就呈現大字型躺在烤鴨店前不動了。

警方獲報到場，協助劉男到醫院治療，同時請拖吊車排除事故。警方已在現場拍照採證，同時派員到醫院進行酒測，吹氣數值為0.51mg/l，將依公共危險罪偵辦，並調閱附近監視器進一步釐清事故原因。

▲肇事駕駛下車後精神恍惚。（圖／記者游宗樺翻攝）