「川普害死那麼多人！」　拜登談新冠再砲轟：他不能連任

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷、吳美依／綜合報導

美國總統大選辯論首要議題聚焦新冠肺炎，全美迄今已有22.3萬人染疫病逝。拜登直言，川普在疫情初期，隱匿嚴重性且缺乏明確政策，更不願意為此負責，宣稱防疫重點並不在於關閉邊境，「任何必須為如此多條生命負責的人都不適合繼續當總統」。

談及全美嚴重的新冠肺炎疫情，川普表示，他為了防疫關閉美國這個全球最大經濟體邊境，如今不僅死亡率下降，且疫苗幾周內就會問世，同時重申曾經染疫且很快康復一事，宣稱已經免疫（immune），疫情即將結束。

只不過，拜登隨後批評川普在疫情初期隱匿嚴重性，缺乏明確政策，且不願意為此負責，稱防疫重點並不在於關閉邊境，「任何必須為如此多條生命負責的人都不適合繼續當總統」。川普立刻反駁，「我會負起全責，但它（病毒）到美國來不是我的錯，是中國的錯」。

此外，主持人也提及川普先前批評防疫專家佛奇（Anthony Fauci）是「災難」一事，他先是淡化他與佛奇之間的分歧，但隨後批評他改變使用口罩的指導建議，「（佛奇）確實曾說，不用戴口罩，他確實說過，這不會演變成一個大問題，我想他應該是民主黨的吧。」

衛報表示，佛奇先前改變使用口罩的建議，因為口罩有助於限制無症狀、尚未出現症狀者傳播病毒；而依據佛奇的選民登記，他並不是民主黨人，屬於無黨籍人士。截至目前，在新冠議題主題辯論，川普說話10分20秒，拜登則是7分40秒。