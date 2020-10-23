太離奇！8萬買LV老花包　「一個平凡動作」花竟沒了變菜市場包

▲心痛！花8萬多元買LV包，想不到上面老花圖都掉 。（圖／民眾莊小姐提供）

記者黃宥寧 ／台北報導

Louis Vuitton（LV）包是女生們夢幻逸品，擁有「一咖」是夢想，一咖要價不斐的包，稍微碰到就會很受傷。但一名女網友在臉書社團爆廢公社公開版發文表示，自己買了LV包，沒想到用自來水沾濕毛巾輕輕擦拭愛包，上面老花竟掉了！有網友說，是不是假貨？但她表示是在101專櫃購入的，她難過表示如果維修就得花8萬，讓她超心痛，因為購入才88000元。

莊小姐發文表示，「這款包大約使用2年多就脫皮，索性用濕的毛巾（家用自來水）輕輕擦之後，就脫皮了，拿去當初購買的店家，店家放置快一個月來電表示無法維修。」莊小姐是LV愛好者，擁有許多它款包，但這是第一次發生！也令她相當傻眼。她表示當初購入的店家是101LV專櫃，主管向她表示，包包已經送過去香港，實在無法維修，也跟她說如果不滿意如此結果，可以自己承擔維修費用，將包送去更遠的國家維修。

她實在覺得很心痛，認為自己花了這麼多錢怎麼會用毛巾擦拭，就變這樣子？於是在專櫃使用他們的礦泉水+LV的防塵套擦拭給店員看，老花圖案馬上不見，但店員卻回她擦太用力了啦。

莊小姐無奈地將這個過程PO文告訴網友，她也表達一定會有網友想問她，怎麼會擦掉如此大片，是不是把假貨當真品了？但她確定就是在LV專櫃買的，但因為當初買來就沒有想賣掉，所以沒有將購買文件留著，不過在LV任何門市只要報電話號碼就可以查到她購買的每一件商品。

莊小姐接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示在今年9月初，她發現時常有人會盯著她的包包看，她以為是別人欣賞她的包包，沒想到自己發現不得了！手常常放置的地方，圖案都不見了，還有白白的髒汙，所以才會使用沾濕的毛巾擦拭，沒想到沒擦沒事，一擦傻眼至極，一個個圖案就這樣不見了！

▼購入時原本模樣，如今上面最經典最貴的部分老花圖案卻沒了 。（圖／民眾莊小姐提供）

莊小姐很想把愛包救回原本模樣，又將包包拿至LV中山店詢問，中山店店員表示，如果維修一面是4萬元，因為兩面老花都掉就是8萬元，建議她買新的比較划算！

▼愛包僅剩未擦拭到的底部還留有老花圖案 。（圖／民眾莊小姐提供）

身為家庭主婦的莊小姐表示，當初買這個包包是8萬8000元，真的不便宜，自己也是LV愛好者，這也是第一次發生，真的不能理解為什麼會發生這件離奇事情，也表示自己完全沒使用酒精來擦拭，僅使用自來水而已，這應該是LV專櫃要負責釐清，為什麼一個昂貴包包會發生重大瑕疵，也請網友不要將重點放錯，不是毛巾厲害也不是濕紙巾強大，請大家要有同理心。

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