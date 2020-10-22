男友毒舌嫌胖...妙齡女上網買到「山寨減肥藥」　吃了下場超慘

▲網友楊小姐在PO文表示，因為男友嫌胖，所以她買了山寨版減肥藥，不僅沒瘦還賠了健康，男友也跑了。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

記者黃宥寧／綜合報導

所謂女為悅己者容，都希望自己漂亮。一位楊小姐於爆料公社表示，因男友嫌棄她胖，於是她看到臉書一頁式有在賣「江宏恩代言的日夜塑崩」，於是下單訂購，不料吃完後沒變瘦，伴隨的是竟是嚴重心悸、情緒不穩、拉肚子、胃痛、甚至感到噁心想吐，到醫院掛急診，結果發現竟然是急性腸胃炎！也意外踢爆原來這是山寨減肥藥，不僅花錢傷身，男友也跑了。

楊小姐表示，她沒辦法接受，原本是想瘦身，怎麼可能才吃了一個多月就變這樣？於是想打電話詢問客服，才發現包裝根本沒有聯絡方式，於是上網查電話，但當下不曉得自己買的是山寨版「日夜塑崩」，於是氣憤打到「日夜塑崩」的客服專線要理論，更表示當下發瘋似的開罵要求賠償。畢竟真的沒有人可以接受原本一個好好的身體，只是想變瘦變美，卻吃出這麼多毛病。

▼網友楊小姐因吃了一個多月山寨減肥藥，造成急性腸胃炎到急診求助。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

後來客服人員請楊小姐到公司一趟，了解她買到的商品到底是怎麼回事。經過客服人員解釋山寨版與正品的比對，才發現自己買到了假貨！客服人員也向楊小姐表示，買到了不明成分的保健食品，運氣好只是會不舒服一陣子、運氣不好可能會造成身體永久性的傷害，

氣不過的楊小姐跑去當初購買的一頁式商場，詢問了賣家，但賣家堅稱他們賣的就是正品後，便不再回應任何問題。查了寄件地址才發現根本不是公司，只是普通倉庫！這些不肖業者為了賺錢把成分不明的食品丟在網路販售，事情直到現在過了2個月，楊小姐的排便狀況還是沒有恢復正常，便便都不是完整的，都是拉稀…擔心所謂永久性的傷害就是指這個。

楊小姐說，「正品的日夜塑崩客服人員聯絡我，他們會把她買到的山寨食品拿去向對方提告，也希望她早日康復」，她奉勸愛美的女性不要因為貪小便宜跟她一樣上網買到山寨版的產品，她也相當感謝正品的客服人員忍受她當時的崩潰跟謾罵！還說如果以後有朋友要買，又不確定網路上是不是正品可以直接撥打她們客服詢問，也希望他們能把山寨不肖業者告到屁股爛，還消費者一個公道。楊小姐也傷心表示，因為這次吃了山寨減肥藥，情緒起伏過大，男友因此與她分手。

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