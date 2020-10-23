廣告小妹酸賴弘國劈腿又愛約砲　檢發布跨海通緝時效到2033年

▲廣告小妹爆料賴弘國「愛砲也愛劈」，遭賴提告，發布通緝到2033年。（圖／翻攝廣告小妹臉書）

記者劉昌松、黃宥寧／台北報導

廣告小妹樊槿說話風格嗆辣，5月槓上「醫界王陽明」賴弘國，直指對方劈腿又愛約砲，引起賴弘國不滿，表示：「一定告死她！」並強調已經遞狀交由北檢偵辦。台北地檢署受理後，因多次傳喚廣告小妹未到案，已依「妨害名譽」案對廣告小妹發布通緝，通緝時效到2033年。

廣告小妹本名樊槿，為中國大陸籍，現居美國紐約州。今年5月賴弘國和阿嬌驚爆離婚後，她隨即在經營的「凡槿（廣告小妹）」臉書專頁發文：「後來莫名發現自己跟山寨王陽明有很多位共同好友，多到讓我感到害怕，是不是偶交友圈太窄。我聽到的評價基本很一致：人不壞、企圖心明顯、長得不錯就身材比例不太好。當然還有，愛砲也愛劈。共同好友們都會幫他解釋：女生們很愛他，他不好拒絕。」

▼廣告小妹於5月份在自己臉書PO文暗諷阿嬌前夫賴弘國。（圖／翻攝自凡槿（廣告小妹）臉書）

對此廣告小妹面臨官司，但並未因此放低姿態，而是再次嗆回去：「山寨王陽明說要告本宮，哈哈哈哈哈哈哈哈。劈腿就劈腿，承認有很難嗎？」她更進一步爆料：「婚後還帶那麼多妹回家，你家浴室黑白調的不是？說什麼不被愛，你這種老公誰要愛啦！」並表示自己也有律師團隊，已準備好面對賴弘國提告。