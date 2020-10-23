童仲彥自豪體力好「一夜能11次」　前妻節目爆料：不好說

▲童仲彥在接受媒體訪問時曾自豪說「可以一夜11次。」（圖／翻攝自童仲彥臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

前台北市議員童仲彥2017年傳出家暴醜聞，對妻子李秀環施暴至少有50次以上，最終雙方以離婚收場。李秀環日前在節目《命運好好玩》大談與童仲彥的婚姻，被主持人詢問「他（童）到底是好在哪裡」，甚至調侃是否與一夜11次有關係，她的勁爆回答也讓其他來賓笑翻。

李秀環日前在《命運好好玩》大吐婚姻苦水，主持人何篤霖忍不住問她「他（童）到底是好在哪裡，是有傳說中這麼厲害嗎」、「自豪一夜可以11次」。她回答，「11次不是對我啊，而且一輩子1次11次也不過份啊，男生他講他可以11次，誰看到了，（主持人：你可以證實幾次）不好說。」

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此時，主持人又提問，若與過去的男朋友相比，真的有這麼厲害嗎。李秀環認為，「我覺得這是彼此的感覺問題，我覺得他厲害或不厲害，不代表他真的就是那樣，他就認為他很厲害」、「他（童）也可能覺得，他不是那麼愛我，所以他不那麼厲害，他比較愛那個大學學妹或同學，（才）可以11次，但11次也沒人看到嘛。」

▲李秀環在節目《命運好好玩》大吐婚姻苦水。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩 官方頻道）

李秀環也透露，雙方最後會鬧到離婚，除了超過50次的家暴，逼得她必須看身心科外，也因為童仲彥帶回家的女子越來越多、要求她要包容，甚至婆婆還責怪是她本身有問題，不然童仲彥才不需要如此，她最後才下定決心離婚，結束這一場讓她痛不欲生的婚姻。

童仲彥日前接受週刊訪問時，自曝有一個最想念的女子，為就讀大四時的學妹，兩人交往後相當恩愛「1個晚上可以11次」，當兵時學妹來軍營會客，他還會偷帶對方到廁所做愛，不過後來兩人因故分手，學妹後來也遠嫁到美國，雙方就沒有再聯繫了。