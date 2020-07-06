「阿童舊愛」邱主任近況曝光！他截圖驚呼：該早點轉行的...鄉民推爆

▲兩人的戀情曾鬧出不小風波。（圖／翻攝自臉書／子玹精品、童仲彥）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前在滑臉書時，偶然看到熟悉面孔，經查赫然發現，竟是前北市議員童仲彥的舊愛「邱主任」，對於她的新身分，鄉民掀起熱烈討論，也不禁想起阿童當年給予女方的極高評價「不喜歡她就不是男人」。

阿童舊愛「邱主任」兩年前改名為邱子玹，當時除了經營咖啡店，她還投入里長選舉「一女戰四男」，雖然最終以第二高票落選，但後來情路順遂，在今年初被身價不凡的小鮮肉求婚。

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▲邱主任也加入直播行列。（圖／翻攝自PTT）

最近，一名網友在臉書看直播時，發現一抹熟悉的身影，忍不住發文直呼「沒錯，就是那個，不喜歡她就不是男人的邱主任！一開始還以為只是長很像，因為名字好像不太一樣，後來找到她好像改名了，那應該不會錯，是說她當主播賣東西也賣得不錯，早知道就早點轉行，畢竟美女主播真的比較吃香。」

po文引來廣大回響，鄉民紛紛笑說，「tag阿童」、「鼻子很搶眼」、「看到邱主任不喜歡，就不是觀眾」、阿童有沒有去買爆」、「推，真的讚」、「這年紀保持得真的猛」、「這種臉應該人見人愛吧」、「真的很正又會保養，能當主任又有能力」、「看到邱主任不下單不是男人」。