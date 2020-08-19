快訊／童仲彥詐領市議員助理費5萬餘元　二審輕判3年10月

▲童仲彥詐領助理費案，二審判刑。（圖／記者黃彥傑攝）



記者吳銘峯／台北報導

前台北市議員童仲彥被控利用親友名義詐領助理費12萬餘元，遭檢方依照「貪污罪」嫌提起公訴。一審將他重判7年6月，另判刑5月得易科罰金。案經上訴，高等法院二審19日宣判，仍認定童仲彥貪污有罪，但考量他僅詐領5萬餘元，因此輕判3年10月、褫奪公權2年。可上訴。

檢方起訴指出，童仲彥於2011年10月間以每個月3萬元的薪資，雇用搬家工人蔡博安擔任助理，並向台北市議會申請自聘公費助理補助費。但檢方查出，他實際上並未聘用蔡男，反而藉此詐取公費助理補助費12萬多元。此外，檢方也查出，童仲彥還在2012年3月至2013年4月間，將魏姓助理的妻子張姓女子登記為自費助理，但張女並未實際從事助理工作。檢方偵查終結後，依照《貪污治罪條例》「利用職務詐取財物」、刑法「使公務員登載不實」等罪，提起公訴。

一審法院審理時，童仲彥矢口否認犯罪，辯稱蔡男確實曾認他的專職助理，完全依照正常程序聘用；另外魏氏夫妻都是他的助理，當時是因丈夫的工作量太大，才請魏妻來協助，由丈夫指派妻子工作。但法院根據其他助理供詞，認定童仲彥說謊，貪污部分重判7年6月、褫奪公權4年，另外偽造文書罪判刑5月，得易科罰金。

案經上訴，二審高等法院審理期間，童仲彥仍否認犯罪，維持一審的辯詞。童仲彥還說，他到處參加活動，蔡男確實都有到場參與，證明蔡男確實是他聘用的助理；而媒體詢問他對本案意見，童仲彥更強調「我不是貪污的人」。

二審於19日宣判，高院傳訊童仲彥前妻李秀環，以及其他助理，認定童仲彥還是說謊，確實有罪。不過高院發現，童仲彥當時向市議會報領薪資12萬3千餘元，雖然他謊稱聘用蔡男擔任助理而被戳破謊言，但他確實另外以月薪18,000元聘請另名陳姓女助理達4個月；因此扣除實際助理費用後，高院認定他詐領51,842元。由於《貪污治罪條例》中規定犯罪所得不超過5萬元時，可以減刑，但童仲彥不法所得剛好超過減刑金額，因此高院認為他情堪憫恕，改依照刑法59條減刑，改判3年10月、褫奪公權2年，這部分可再上訴。至於他一審被依「使公務員登載不實」罪判刑5月，得易科罰金15萬元，這部分童仲彥撤回上訴，已經先行定讞。