先探／想換機嗎？ i12亮點看這裡

全球科技大廠蘋果旗下今年的旗艦機款iPhone 12終於亮相，除新增LiDAR掃瞄儀功能之外，更大打環保風，帶動蘋果供應鏈及周邊商品商機崛起。

文／劉瓊雯

蘋果（Apple）十月份發表會在台灣時間十月十四日正式落幕，如外界所預料的，蘋果旗下首款支援５Ｇ的旗艦機款iPhone 12系列也在此次發表會中亮相；除手機之外，同步亮相的還有MagSafe配件、HomePod mini智慧音箱。

新增LiDAR掃瞄儀

此次蘋果iPhone 12系列共有四款不同的機型，分別為五．四吋iPhone 12 mini、六．一吋iPhone 12和iPhone 12 Pro，還有六．七吋的iPhone 12 Pro Max，四款螢幕全數採用OLED（有機發光二極體）及超瓷晶盾面板，並搭載蘋果自行開發A14處理器Bionic晶片，由台積電五奈米製程製造，預載iOS 14系統，此外，在四款機型當中，有兩款搭配Lidar Scanner（光學雷達掃瞄儀）；售價方面則是從六九九美元到最高一○九九美元，至於盒內配件的內容，也如外界所預料，取消附贈的電源轉接器和EarPods有線耳機。

在新款iPhone的功能中，除了５Ｇ為此次亮點之外，值得注意的是在發表會上，蘋果還特別介紹兩款高階iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max手機，背面的鏡頭除了廣角鏡、超廣角、變焦鏡頭之外，還新增了LiDAR掃瞄儀；根據蘋果的介紹，透過LiDAR掃瞄儀，即使在低光源的陰暗環境下，能讓手機拍照對焦速度有六倍的提升，以及支援夜間模式人像攝影。

提升即時ＡＲ體驗

蘋果特別介紹的LiDAR掃瞄儀，其實不是第一次出現在蘋果產品中，在今年三月份推出的iPad Pro就率先搭配；LiDAR掃瞄儀是一種光學遙感技術，通過向目標照射出隱形的光束，用來測量光束從物體反射回接收器所需的時間，以得出與目標的距離，透過精確計時可用於判斷每個點的深度；目前蘋果給出的LiDAR掃瞄儀範圍最遠可達五公尺；也就是說，搭載LiDAR掃瞄儀的iPhone 12 Pro系列手機，可測算和記錄五公尺範圍左右的距離和深度信息，代表著藉由光達感測能力，能讓使用者在iPhone手機上獲得更好的擴增實境（Augmented Reality,AR）應用體驗，快速測量物件的長度、寬度和深度，讓ＡＲ虛擬物件更加自然且逼真地呈現。

隨著蘋果大動作在手機導入LiDAR掃瞄儀，台積電旗下的精材可以說是受惠最大，精材為台積電旗下專業影像感測器（ＣＩＳ）和晶圓級尺寸覆晶封裝（WLLCSP）廠，主要業務為晶圓尺寸封裝及晶圓級後後護層封裝。在一九年，精材完成體質調整，整體營運狀況漸入佳境，從下半年開始ＥＰＳ由虧轉盈，全年ＥＰＳ○．六七元。今年受惠３Ｄ感測光學元件封裝需求增加，以及母公司台積電積極建置後段封測產能與相關高階封裝技術之後段測試代工服務，已在六月完成建置，七月進入量產，貢獻精材七月營收創當年新高，八月營收延續七月的好成績，創下七．四一億元歷史新高，九月再創歷史新高七．八億元，並繳出月增五．三％、年增四四．六％「雙增」的表現，帶動第三季營收達二一．三三億元，季增六一．九％、年增二七．七％，同步改寫新高，累積前三季營收達四八．七八億元，成長四九．八％，續創同期新高。隨著精材與母公司台積電合作的十二吋後段測試稼動率拉升，可望持續挹注成長動能，第四季值得期待。精材股價也在七月九日盤中創下一四五元新高價之後，便在一○○至一三○元之間區間震盪，待量能放大，股價有機會突破目前的整理區間，再往前波高點挑戰。

值得一提的是，此次iPhone 12系列以環保為訴求，一如外界先前所預料，盒裝當中並未搭配耳機和Type-C電源轉接器，僅搭配Lightning to USB-C連接線，同時，蘋果官網也在對舊款iPhone或是停售後，針對仍在市面上銷售的iPhone SE、iPhone XR以及iPhone 11，沿用與iPhone 12系列一樣的政策。不過，儘管新款iPhone在主控端仍採用Lightening，但已經全面支援USB-PD快速充電，另一端充電插頭端需要搭配Type-C連接埠，在本次不標配充電頭之下，預期將帶動一波周邊插頭市場的興起。同時有助於推升偉詮電、天鈺、鈺創、創惟等Type-C相關晶片廠出貨。

周邊配件市場可期

其中，偉詮電目前在Type-C市場也已經成功打進多家智慧手機、筆電等品牌，且出貨量不斷成長，帶動偉詮電九月營收創下歷史新高，達二．五六億元，第三季營收同步改寫新高，達七．二億元，季增八％，前三季營收一八．六二億元，成長八．一％。據悉，偉詮電在前三季USB PD出貨量達九千萬套，與一九年同期相比，成長達雙位數水準，等於月平均出貨量大約一○○○萬套，全年將有機會衝出一．二億套。

此外，除了新一代iPhone之外，蘋果在此次發表會中還同步推出全新無線充電器MagSafe，為蘋果首款推出的無線充電產品，採用Qi無線充電標準，並提供十五Ｗ充電功率，與過去蘋果支援的七．五Ｗ快兩倍，且蘋果在MagSafe當中加入磁鐵，使支援Qi無線充電標準的iPhone系列能快速與MagSafe對接。

在蘋果推出MagSafe無線充電器效應下，過去早已切入Qi無線充電標準的ＩＣ設計廠如僑威、新唐、凌通、盛群、迅杰等廠商，皆可望搭上這波商機，大啖周邊配件訂單，挹注營運。

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