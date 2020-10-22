女兒遭同班男生撞傷　媽媽、外婆大怒闖教室「圍毆孩子」

▲女兒被男同學撞傷，媽媽與外婆竟然衝學校打人。（圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

大陸四川宜賓市某小學發生一起校園暴力事件，女學生小伊今年5月26日在學校被男同學小明意外撞傷，不料小伊的母親與外婆隔天（27日）竟然衝到學校，把小明硬生生從3樓教室拖到1樓並圍毆暴打，造成小明全身多處傷挫傷並罹患心理疾病。

根據大陸《澎湃新聞》報導，事件發生於宜賓市某私立小學，小明的母親5月26日在聊天軟體的家長群組看見，有家長指責小明在學校動手打傷了小伊，她立刻向對方道歉並提議把受傷的孩子送醫檢查，不料小明隔天（27日）就遭小伊的母親與外婆暴打。

小伊的母親與外婆5月27日上午進入學校後，衝到教室把小明從3樓教室拖到1樓，過程中不斷扇耳光甚至毆打孩子的頭部，直到有老師路過趕緊上前制止。小明的母親指責，事件給孩子帶來很大的傷害，經常在半夜睡眠時驚醒哭喊，最後只能先中斷學業，在醫院接受心理治療。

▲當地警方介入調查，對打人的2人做出行政拘留處份。（圖／翻攝自微博）

學校校長透露，小伊與小明為同班同學，平時沒有任何糾紛，直到25日在下課時間，小明不小心用手肘撞到小伊，小伊被撞痛告訴了老師，老師知情後才通知雙方家長，但雙方家長當天未發生糾紛，沒想到隔天就發生暴力事件，處理不當之處未來會積極改善。

小明家長後來報警處理，宜賓市公安局調查後，認為小伊母親、外婆的行為確實違反《治安管理處罰法》相關規定，決定對2人各處行政拘留10天、開罰500元（約新台幣2100元）罰金等，不過小伊的母親由於懷有身孕，經醫院證明後依法未執行拘留。

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