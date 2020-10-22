女兒國文作業「落魄不是ㄆㄛˋ」　正確發音驚呆！媽：書都白讀了

▲去牙科塗氟，正確發音為ㄈㄨˊ才對！（圖／翻攝爆怨2公社）



網搜小組／劉維榛報導

「書都白讀了！」一名媽咪崩潰表示，今（22）日拿出女兒國文作業，發現巷弄與拚命的發音，與她學生時期的唸法差很大，「我的國文不及格了啊！」底下留言串中，有網友加碼分享，雌雄真正發音是「ㄘ ㄒㄩㄥˊ」才對，其他人則哀號「我已經不會讀國語了！」

一名女網友在臉書《爆怨2公社》傻眼直呼，今日一如往常接女兒回家，看到老師發下來的國語發音大全，卻發現許多字詞發音，與她以前學的都不一樣，「尤其是街道巷弄ㄌㄨㄥˋ，現在台灣國語才是對的嗎？崩潰中啊...」

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另外，原PO也疑惑發問，「以後不能拚ㄆㄧㄣ命，是ㄆㄢˋ命嗎？我的天，我的國文不及格了啊」畫面可見，比較常見的字詞，包括嘮（ㄌㄠˊ）叨、預防接種（ㄓㄨㄥˋ）、不法勾（ㄍㄡˋ）當、落魄（ㄊㄨㄛˋ）不羈、按捺（ㄋㄚˋ）不住，塗氟（ㄈㄨˊ）健保，讓人看了忍不住冒出N個問號。

▲查雌雄辭典發音，確實是ㄘ ㄒㄩㄥˊ，讓網友長知識了！（圖／翻攝爆怨2公社）



文章曝光後，底下網友自嘲，「以前學就是這樣囉，只是大家習慣唸錯誤的音了～怕是唸對了，對方反而聽不懂」、「落魄ㄊㄨㄛ`不羈比較讓我意外」、「我小時候沒有認真讀書，長大之後才認真讀我小孩子的書」、「不只國語不及格，你再翻翻數學你一樣不及格，歷史地理更有一堆你沒看過的東西」、「這有十幾年以上了唷！例如：友誼（ㄧˋ）也改了有二十年了唷！我是相關行業者」、「這樣以後怎麼跟小孩對話」、「我77年次的 一直都是ㄆㄢˋ」、「拼跟拚是不同字，讀音不同」。

不過有家長認為，「反正是為了考試，現實中還是跟著父母講相同的語言，這才叫母語」、「一直都是這樣發音，只是你知道的，理論跟實務上是不一樣的，考試寫對就好，平常還是說人話吧」、「與其花這些時間著重這些，不如加強英文教學」。

▼發音補腦懶人包！（圖／翻攝爆怨2公社）

