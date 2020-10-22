皮膚癌頭皮削一半　亞大醫妙招榮登國際期刊

▲亞大醫院整形外科主治醫師鄭旭棠治療3名頭、臉長皮膚癌長者的過程，獲發表在國際期刊上。（圖／亞大醫院提供）

記者游瓊華／台中報導

亞洲大學附屬醫院近來陸續治療3名年紀超過80歲顱顏皮膚癌的長者，考量3人年紀偏大且患有多重慢性疾病，一旦術後採用植皮或皮瓣重建手術困難度較高，醫療團隊改以人工真皮重建大面積的皮膚癌口，仔細照料促進傷口順利癒合，門診追蹤也未復發，成果也獲發表在顱顏外科權威期刊「Journal of Craniofacial Surgery」上。

亞大醫院整形外科主治醫師鄭旭棠指出，3名年紀超過80歲的高齡患者，分別因右眼眼尾出現形狀不對稱且邊緣不規則的結痂、右眼眼頭形狀不規則黑痣以及頭頂長達約6公分寬腫塊等症狀前來就醫，均確診為皮膚癌。

鄭旭棠指出，顱顏部位若有大面積皮膚癌，切除的面積必須大且深，過去常見重建方式為植皮手術或是皮瓣重建手術，只是患者一旦年紀大、患有多重慢性疾病，不僅重建手術會相當困難，且常需從其他部位取得組織，再補到切除後的傷口。

為了解決後續照護問題，醫療團隊使用局部麻醉方式進行完整的皮膚癌切除，經病理報告顯示腫瘤組織邊緣沒有發現乳癌細胞，緊接著立即使用人工真皮重建大面積的皮膚癌口，經過一段時間傷口照護，順利癒合，門診追蹤也沒有復發情形。

▲亞大醫院整形外科主治醫師鄭旭棠治療3名頭、臉長皮膚癌長者的過程，獲發表在國際期刊上。（圖／亞大醫院提供）